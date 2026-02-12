Action má ve slevě skvělý kus domácí elektroniky za 379 korun
12. 2. 2026 – 10:22 | Magazín | Jana Strážníková
Nádobí pod dvě stovky a regály za málo, obchodní řetězec boduje.
Diskontní řetězec Action přichází s novým akčním letákem, který opět potvrzuje jeho pověst obchodu, kde lze za minimum peněz pořídit široký sortiment zboží pro domácnost, kuchyň, úklid, hobby i drobnou elektroniku. Aktuální nabídka cílí především na každodenní potřeby a praktické vybavení do bytu, přičemž některé položky zaujmou mimořádně nízkou cenou i v rámci diskontního segmentu.
Mezi nejvýraznější slevy patří čisticí prostředek Ajax za 39,90 Kč, který patří mezi dlouhodobě oblíbené univerzální přípravky pro úklid domácnosti. V porovnání s běžnými cenami v drogeriích jde o výraznou úsporu, díky níž se z této položky pravděpodobně stane jeden z nejžádanějších produktů celé akce. Podobně atraktivní je také otočná bezpečnostní kamera za 379 Kč, která nabízí základní dohled nad domácností za cenu, za jakou se běžně prodávají spíše jednoduché figuríny kamer. Pro nenáročné uživatele tak může jít o zajímavý vstup do světa domácího zabezpečení.
Výraznou pozornost si zaslouží i úložný regál za 249 Kč, který nabízí jednoduché a levné řešení pro organizaci prostoru v domácnosti, sklepě, garáži nebo dílně. Podobné regály se běžně prodávají za několikanásobně vyšší ceny, což z této nabídky dělá jeden z nejpraktičtějších nákupů celého letáku. Kuchyňský sortiment pak zastupuje pánev značky Fackelmann za 129,90 Kč, která kombinuje renomované jméno výrobce s cenou dostupnou prakticky pro každého. Jde o zajímavou volbu jak pro vybavení nové kuchyně, tak jako levnou náhradu opotřebovaného nádobí.
Celkově aktuální akční leták Action znovu staví na kombinaci nízkých cen, širokého sortimentu a důrazu na každodenní využití. Právě spojení praktických produktů s výraznými slevami je hlavním důvodem, proč řetězec dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější cíle zákazníků hledajících chytré a úsporné nákupy.