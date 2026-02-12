Dnes je čtvrtek 12. února 2026., Svátek má Slavěna
Počasí dnes 9°C Zataženo

Šárka Krausová porodila syna a jeden detail dojímá celé Česko

12. 2. 2026 – 9:55 | Magazín | Anna Pecena

Šárka Krausová porodila syna a jeden detail dojímá celé Česko
Šárka Krausovázdroj: primaženy
Sledovat v Google Zprávách

Herečka Šárka Krausová se stala maminkou: syn má stejné iniciály jako jeho slavný táta! Slovy „O.K. jako táta“ teď žije celý český showbyznys poté, co se oblíbená herečka a její manžel přivítali na světě svého prvního potomka

Když herečka Šárka Krausová (dříve Vaculíková) oznámila, že čeká miminko s hercem Ondřejem Krausem, fanoušci i kolegové netrpělivě očekávali, jaké překvapení život přinese. A teď je to tady – malý Oliver přišel na svět začátkem roku a má onu zvláštní shodu iniciál, kterou rodiče hrdě vyzdvihují.

Oliver – jméno s poselstvím

Na tiskové konferenci, kde hereččin partner a známý seriálový herec oznámil radostnou novinu, vysvětlil, že volba jména nebyla náhodná: „Chtěli jsme, aby měl zkratku O.K. jako táta,“ prozradil pyšně. Tato hravá a nezvyklá volba jména okamžitě rozpoutala debatu mezi fanoušky i odborníky na jména.

Zatímco v roce 2024 byla tradiční jména jako Jakub a Matyáš nejčastější volbou pro chlapce v České republice, podle statistik bylo registrováno více než 3 200 různých jmen pro chlapce a dlouhodobě se setkáváme s vysokou variabilitou výběru jmen moderními rodiči.

Skutečnost, že rodiče sáhli po jménu Oliver, které nebylo v první desítce nejpopulárnějších voleb v roce 2024, ale patří mezi populárnější evropská jména, ukazuje, že celebrity často hledají originální a významné volby.

Šárka nejen jako herečka, ale i maminka

Šárka Krausová, známá svou rolí v oblíbeném seriálu, se s manželem dlouho těšili na příchod prvního dítěte a herečka si podle dřívějších vyjádření užívala těhotenství relativně klidně – i když pracovala na divadelních projektech ještě těsně před porodem.

Ve svém přístupu ke svému novému rodičovství působí přirozeně a bez přehnaných příprav: v rozhovorech přiznala, že většinu věcí pro miminko dědila po kamarádkách a spoléhá na praktický a nenáročný přístup k mateřství.

Manžel herečky, který byl u porodu, pak popsal, jaké to je být poprvé tatínkem: „Už dva týdny jsem tatínek,“ řekl s úsměvem a jasno v názvu pro svoji rodinu dal i tím, že chtěl mít se synem sdílené iniciály – což se mu nakonec podařilo.

Trendy jmen a celebrity vlivy

Zatímco tradiční jména jako Jakub či Jan dominují statistikám v Česku řadu let, vliv médií, popkultury a známých osobností může vést k tomu, že neobvyklé nebo mezinárodně znějící jména, jako právě Oliver, získávají pozornost.

Ať už fanoušci jméno Oliver milují nebo kritizují, Šárka Krausová teď prožívá nejkrásnější životní roli.

Tagy:
rodina novinky zeny herci
Zdroje:
msn.com, primaženy
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Předchozí článek

Nezávislý forenzní tým tvrdí, že smrt Kurta Cobaina nebyla sebevražda

Následující článek

Action má ve slevě skvělý kus domácí elektroniky za 379 korun

Nejnovější články