Šárka Krausová porodila syna a jeden detail dojímá celé Česko
12. 2. 2026 – 9:55 | Magazín | Anna Pecena
Herečka Šárka Krausová se stala maminkou: syn má stejné iniciály jako jeho slavný táta! Slovy „O.K. jako táta“ teď žije celý český showbyznys poté, co se oblíbená herečka a její manžel přivítali na světě svého prvního potomka
Když herečka Šárka Krausová (dříve Vaculíková) oznámila, že čeká miminko s hercem Ondřejem Krausem, fanoušci i kolegové netrpělivě očekávali, jaké překvapení život přinese. A teď je to tady – malý Oliver přišel na svět začátkem roku a má onu zvláštní shodu iniciál, kterou rodiče hrdě vyzdvihují.
Oliver – jméno s poselstvím
Na tiskové konferenci, kde hereččin partner a známý seriálový herec oznámil radostnou novinu, vysvětlil, že volba jména nebyla náhodná: „Chtěli jsme, aby měl zkratku O.K. jako táta,“ prozradil pyšně. Tato hravá a nezvyklá volba jména okamžitě rozpoutala debatu mezi fanoušky i odborníky na jména.
Zatímco v roce 2024 byla tradiční jména jako Jakub a Matyáš nejčastější volbou pro chlapce v České republice, podle statistik bylo registrováno více než 3 200 různých jmen pro chlapce a dlouhodobě se setkáváme s vysokou variabilitou výběru jmen moderními rodiči.
Skutečnost, že rodiče sáhli po jménu Oliver, které nebylo v první desítce nejpopulárnějších voleb v roce 2024, ale patří mezi populárnější evropská jména, ukazuje, že celebrity často hledají originální a významné volby.
Šárka nejen jako herečka, ale i maminka
Šárka Krausová, známá svou rolí v oblíbeném seriálu, se s manželem dlouho těšili na příchod prvního dítěte a herečka si podle dřívějších vyjádření užívala těhotenství relativně klidně – i když pracovala na divadelních projektech ještě těsně před porodem.
Ve svém přístupu ke svému novému rodičovství působí přirozeně a bez přehnaných příprav: v rozhovorech přiznala, že většinu věcí pro miminko dědila po kamarádkách a spoléhá na praktický a nenáročný přístup k mateřství.
Manžel herečky, který byl u porodu, pak popsal, jaké to je být poprvé tatínkem: „Už dva týdny jsem tatínek,“ řekl s úsměvem a jasno v názvu pro svoji rodinu dal i tím, že chtěl mít se synem sdílené iniciály – což se mu nakonec podařilo.
Trendy jmen a celebrity vlivy
Zatímco tradiční jména jako Jakub či Jan dominují statistikám v Česku řadu let, vliv médií, popkultury a známých osobností může vést k tomu, že neobvyklé nebo mezinárodně znějící jména, jako právě Oliver, získávají pozornost.
Ať už fanoušci jméno Oliver milují nebo kritizují, Šárka Krausová teď prožívá nejkrásnější životní roli.