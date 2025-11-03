AC Milán v šlágru doma porazil AS Řím 1:0 a posunul se před něj na třetí místo
3. 11. 2025 – 1:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Fotbalisté AC Milán v šlágru 10.kola italské ligy doma porazili AS Řím 1:0. Jediný gól dal Strahinja Pavlovič, hosté v závěru neproměnili penaltu.
Oba milánské kluby i AS Řím mají 21 bodů a dělí je jen skóre, všechny tři kluby ztrácejí na vedoucí Neapol jeden bod. Inter gólem v nastavení zvítězil na hřišti Verony 2:1 a poskočil na druhé místo. Boloňa zvítězila po obratu v Parmě 3:1 a neprohrála už osm soutěžních zápasů. Martin Vitík zůstal na lavičce vítězů. Stejně jako Verona je bez výhry stále také Fiorentina, jež doma prohrála s Lecce 0:1.
V Miláně byl úvodních 40 minut lepším týmem římský celek, gól dal ale v závěru poločasu soupeř. Srbský obránce Pavlovič se při rychlém brejku Leaa nezvykle objevil na hrotu útoku a z bezprostřední blízkosti poslal míč po Portugalcově zpětné přihrávce do sítě. Domácí mohli jít ještě před přestávkou do dvoubrankového vedení, záložník Fofana ale v podobné pozici selhal.
Tlakem domácích pokračovalo i druhé dějství. Nkunkuovy šance skončily nejprve na brankáři Svilarovi a následně na tyči. Při obrovské šanci Leaa vykopl míč z brankové čáry obránce Hermoso. V 80. minutě měli po Fofanově ruce hosté výhodu pokutového kopu, brankář Maignan ale vystihl Dybalův záměr a vytěsnil míč na roh. Římané vinou horšího skóre klesli na čtvrté místo.
Inter vedl po čtvrthodině zásluhou signálu. Calhanoglu rozehrál rohový kop na hranici vápna, kde čekal připravený Zieliňski a z voleje poslal míč pod břevno. Verona srovnala těsně před pauzou zásluhou Brazilce Giovaneho, jenž se prosadil poprvé od letního přestupu z Corinthians.
Domácí se v 67. minutě dožadovali vyloučení obránce Bissecka, jenž na půlce hřiště fauloval Giovaneho, který mohl jít sám na branku. Podle rozhodčího ale nešlo o zmaření zjevné příležitosti a německý obránce dostal napomenutí. O vítězství "Nerazzuri" v nastavení rozhodl vlastní gól Freseho, jenž si do sítě hlavou srazil Barellův centr. Verona stále čeká na první ligové vítězství a v tabulce jí patří sestupové 18. místo.
Parmu poslal dvanáct sekund po výkopu do vedení Bernabé a postaral se o třetí nejrychlejší gól v historii Serie A. Hosté se ale z šokujícího direktu rychle zotavili a v 17. minutě srovnal Castro. Domácí navíc od 35. minuty hráli bez záložníka Ordóňeze, který dostal druhou žlutou kartu. Castro se pak v 68. minutě prosadil podruhé a v závěrečném nastavení přidal pojistku Miranda. Boloňa se posunula na páté místo se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Neapol, Parma popáté v řadě nezvítězila a jen dva body ji dělí od pásma sestupu.
Jediný gól Lecce ve Florencii vstřelil ve 23. minutě albánský záložník Berisha. "Fialky" jsou se čtyřmi body předposlední, hosté se po druhé ligové výhře posunuli na 15. příčku.
Po prvním tříbodovém zisku sahala na hřišti FC Turín sedmnáctá Pisa, jež po půlhodině hry vedla díky dvěma zásahům Morea 2:0. Domácí ale "slepenými" góly před poločasem srovnali a udrželi nerozhodný výsledek až do konce utkání. Turínský celek neprohrál popáté v řadě, z toho ale třikrát remizoval a je dvanáctý.