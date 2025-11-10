Pařížský soud rozhodne, zda propustí exprezidenta Sarkozyho z vězení
10. 11. 2025 – 11:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pařížský odvolací soud dnes rozhodne, zda propustí bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozy z vězení, kam nastoupil 21.října, aby si odpykal pětiletý trest odnětí svobody kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Do vězení jej poslal prvoinstanční rozsudek pařížského soudu.
Sarkozyho právní tým se proti rozsudku odvolal a podal také žádost o předčasné propuštění z věznice La Santé. Soud dříve uvedl, že jakmile politik nastoupí do vězení, bude se moci proti rozsudku odvolat. Dnes má pařížský soud posoudit jeho žádost o propuštění a rozhodnutí se očekává ještě týž den. Odvolací řízení se bude konat později, pravděpodobně na jaře příštího roku.
Předsedkyně soudu Nathalie Gavarinová při vynášení zářijového rozsudku nařídila Sarkozyho uvěznění i v případě odvolání. V bezprecedentním rozsudku pařížský soud totiž rozhodl, že Sarkozy nastoupí do výkonu trestu odnětí svobody, aniž by čekal na projednání svého odvolání z důvodu "závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek".
Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu tak podle soudu získal pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 od libyjského režimu miliony dolarů.
Sarkozy má ve vězení, kde pobývá třetím týdnem, přidělenou nepřetržitou policejní ochranu. Nikdy předtím v novodobé francouzské historii nemusela bývalá hlava státu nastoupit do vězení. Nicolas Sarkozy vždy tvrdil, že je nevinný.