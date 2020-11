Joe Biden zvolen americkým prezidentem

Republikán Donald Trump končí v Bílém domě. V lednu ho tam vystřídá demokrat Joe Biden, vítěz prezidentských voleb. Spolu s ním Amerika dostane první viceprezidentku – Kamalu Harrisovou.

Vyplývá to z projekcí, které v sobotu, čtyři dny po volebním úterku, zveřejnily televize CNN, agentura AP a další média.

Sčítání hlasů odevzdaných ve volbách amerického prezidenta neskončilo. Rozhodnuto o vítězi dosud není v pěti státech – Arizoně, Aljašce, Georgii, Nevadě a v Severní Karolíně. Je však zjevné, že Biden už získal potřebnou většinu volitelů, kteří nakonec prezidenta v prosinci zvolí.

Poté, co podle projekcí několika médií vyhrál v Pensylvánii, získal právo jmenovat dalších 20 volitelů.

Ve volební mapě jsou červeně znázorněny státy, kde vyhrál Donald Trump, modré jsou státy, kde zvítězil Joe Biden a šedé jsou státy, kde dosud o vítězi není rozhodnuto | zdroj: Axios/AP

Volitelé jsou vybíráni podle výsledků hlasování v jednotlivých státech. Biden jich má podle projekcí nejméně 273 až 284, Trump 214. Ve hře je přitom celkem 538 volitelů. Vítěz musí získat většinu z nich, tedy aspoň 270.

Je zjevné, že Biden zvítězí přesvědčivou většinou - a nejen mezi voliteli. Zatím dostal od voličů více než 73,7 milionu hlasů, o čtyři miliony víc než Trump. To je historicky největší počet hlasů, který kdy vítěz voleb získal.

S Bidenem jako novým prezidentem už vládní administrativa počítá a chystá se na jeho příchod. Nad Bidenovým domem ve městě Wilmington byla vyhlášena bezletová zóna. Tajná služba, která má na starost ochranu prezidentů, posílila Bidenovu ochranu.

Sám Biden už od středy vystupuje jako zvolený prezident (Elect President). Vyzývá ke klidu a k usmíření. Na twitteru napsal, že je volbou Američanů poctěn.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8