Zpěvák Petr Janda po těžké operaci srdce: "Nebudu se válet"

Oblíbený český zpěvák a frontman legendární kapely Olympic Petr Janda se potýká se zdravotními problémy, konkrétně se srdcem. Trpí, respektive trpěl těžkou arytmií a nakonec nešlo jinak, musel na operaci, při níž lékaři provedli ablaci srdce.

Ale kdo by čekal, že si Janda v nemocnici pěkně poleží, nemohl by být dále od pravdy – podle informací deníku Aha! Janda zákrok podstoupil ve čtvrtek a již pouhé tři dny poté se vrátil domů. „Jeden den mě přijali, druhý den mi to udělali a třetí den jsem už mašíroval domů. Byla to sranda. Je mi fajn, tak proč se válet?“ uvedl zpěvák s úsměvem.

Přestože lékaři doporučili klidový režim, Janda o ničem takovém nechce ani slyšet. Místo odpočinku se vrhl zpět do práce a tráví čas ve studiu, kde se svou kapelou nahrává nové album s názvem Bombarďák.

Hudba a práce na novém projektu prý beztak funguje lépe než medicína: „Myslím – a doufám, že se pánové doktoři neurazí –, že Bombarďák je pro mě možná účinnější operace než ablace,“ vzkázal Janda s úsměvem lékařům. Nová deska prý bude příběh o návratu domů po (nejspíše metaforické) válce. „Je to o starým bombarďákovi, kterej se vrací zpět na základnu. Je otlučený, má šrámy z války, prázdnou nádrž, kapitán už vypnul navigaci a vlastně neví, jestli se vůbec po tom všem, co zažil, těší domů,“ přiblížil zpěvák téma desky.

Nebylo to mimochodem poprvé, co se Janda potýkal s problémy se srdcem. Již v listopadu minulého roku musel být akutně převezen do nemocnice tři dny před koncertem, který nakonec odzpíval. A za dva týdny později musel do nemocnice znovu. „Přijely dvě záchranky, vezly mě se sirénami. Nebylo to nic milého, nic příjemného. Pak mi tedy udělali nějakou rychlou operaci, nahodili mě prostě. Srovnali mi ten tep,“ vzpomíná Janda na nepříjemný zážitek.