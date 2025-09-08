Zoufalý Zdeněk Troška: "Moc bych chtěl tvořit, ale nemůžu. Prostě to nejde"
8. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Legendární režisér přiznal, že se zdravotní problémy stupňovaly už delší dobu.
Slavný a oblíbený režisér Zdeněk Troška nedávno svým fanouškům veřejně přiznal, že si musí dát pauzu od práce, protože mu zdraví zkrátka nedovolí fungovat naplno.
A jelikož to znamenalo, že se musí na neurčito odložit i velká revue v O2 aréně, která měla proběhnout v únoru a na níž se režisér velmi těšil, jednalo se o velmi emotivní vzkaz, na jehož konci se umělec neubránil slzám.
Později dodal, že trpí silným únavovým syndromem a navíc ho ohrožuje bakterie, která napadá plíce.
Nyní v rozhovoru pro eXtra.cz prozradil, že se až tak nejednalo o náhlé lusknutí prsty: Zdravotní problémy ho totiž trápily už delší dobu.
„Vzkazů z celé země si opravdu velmi vážím. Moc děkuju za tuto podporu, ale opravdu je to hlavně o tom, že jsem strašně unavený. Začalo to v podstatě po covidu. Cítil jsem, že ta únava pořád roste a roste. A na to nejsem zvyklý. Pořád chci něco dělat. A najednou to nešlo. A to je na tom to nejhroznější,“ řekl bezmocně.
"Únava" nezní na první dobrou až tak vážně, ale je potřeba si uvědomit, že se nebavíme o nějakém drobném nevyspání, které zmizí, když si člověk jedno odpoledne hodí nohy na stůl.
„Najednou byla všechna energie zkrátka pryč. Jako když vám upadnou ruce,“ popisuje Troška intenzitu nastoupivšího syndromu.
Bezmoc je prý nejhorší: „Přesně o tom to je, že s tím nemůžete nic dělat, že to je mimo vaši režii. Moc bych chtěl něco tvořit, ale nemůžu. Prostě to nejde,“ přiznává rozmrzelý režisér.
Rád by svou velkou show nakonec opravdu uskutečnil, kdy to ale bude, se zatím neví. Sám Troška moc dobře chápe, že náročný projekt zvládne až poté, co se dá doopravdy naplno do kupy.