Zničil mi památku! Jaromír Soukup v hledáčku policie, bývalá partnerka podala žalobu

Rozchod mezi Evou Feuereislovou (35) a Jaromírem Soukupem (55) bude nejspíš ostřejší, než by se na první pohled mohlo zdát. Jejich vztah má nyní právní dohru a do situace se zapojila policie. Podle informací redakce eXtra.cz se během vánočních svátků pár pohádal a skončilo to drobným zraněním a trestním oznámením na Soukupa od Feureislové. Eva Feuereislová, známá jako „Plastic Queen“, popsala, že jí Jaromír Soukup chtěl vytrhnout tašku z ruky. Při tom se poškodily její hodinky značky Rolex v hodnotě 11 tisíc eur (přibližně 270 tisíc korun).

Tyto hodinky dostala Eva jako dárek ke svým třicátým narozeninám a mají pro ni nejen finanční, ale i citovou hodnotu. Eva uvedla, že utrpěla drobnou oděrku na ruce, ale zdůraznila, že nešlo o úmyslné napadení. „Nejsem žádná cukrová panenka,“ uvedla s tím, že šlo spíše o nešťastnou náhodu než o záměr.

Eva Feuereislová také prozradila, že vztah ukončila proto, že Jaromír Soukup podle ní nebyl schopen přiznat chyby a omluvit se. Též se jí nezamlouvalo jeho chování, když si psal se slovenskou modelkou. Přesto však Eva zdůraznila, že nevěří, že by Soukup byl násilník, jak ho údajně vykresluje jeho další bývalá partnerka, Agáta Hanychová.

Po zmíněném incidentu se Eva rozhodla kontaktovat policii, aby měla záznam o vzniklé škodě. Podle jejích slov šlo především o to, aby měla oficiální dokumentaci pro případné řešení náhrady škody. „Když emoce vychladly, domluvili jsme se, že mi buď uhradí opravu hodinek, nebo pořídí nové,“ uvedla Eva.

Jaromír Soukup se k celé situaci nevyjádřil. Redakce eXtra.cz se ho opakovaně snažila kontaktovat, ale bez úspěchu. Soukup dlouhodobě nekomunikuje s médii.