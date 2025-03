Známý herec se ostře zastal Jiřiny Bohdalové: "Kritiky bych nakopal mezi nohy"

Oblíbený herec nedá na legendární herečku dopustit a s pochybovači o jejím odkazu by provedl krátký proces.

Slavná Simona Stašová slavila překrásně kulatých sedmdesát let a na oslavě samozřejmě nemohla chybět její legendární maminka, Jiřina Bohdalová. Pozvánku ale pochopitelně také dostala celá řada hereckých přátel a kolegů, mezi nimi třeba oblíbený Miroslav Etzler.

Mirek se zachoval jako náležitý džentlmen a oslavenkyni vychválil, až se hory zelenaly: „Jednak si myslím, že exteriér nevypadá na sedmdesát, ale hlavně ten interiér. Setkávám se s mladými kolegy, ale ona je mladší než celá řada z nich. Je plná nápadů, radosti, spontaneity. Ten její optimismus je nakažlivá choroba,“ cukroval.

Stejně vřele se pak vyjádřil i k Jiřině, která si dceřin večírek jaksepatří užila, zpívala, tančila, smála se a vůbec působila jako vtělené veselí a jiskřivý elán.

Miroslav našel jen slova respektu a chvály: „Simona má ale dobré geny, protože když tady vidím Jiřinku Bohdalovou, tak si říkám: ty vole, někdo má v šedesáti problém vyjít do třetího patra bez zadýchání, a pak vidím tuhletu neskutečnou dámu, geniální herečku, o které si někdo v téhle pitomé hloupé zemi vůbec dovolí říct něco negativního. Já bych ho nakopal mezi nohy vší silou!“

„Ona je to největší, co tady z českého herectví zůstalo, to teda jednoznačně. Tahleta žena udělala tolik dobrých a kvalitních věcí… No teda klobouk dolů,“ přidal ještě jednu poklonu.