Manželka slavného trenéra Růžičky se OnlyFans nebojí: "Manžel mě v tom podporuje"

Internetoví kritici ji ale dokážou rozčílit. Hlásí proto, že už rozhodně nebude dál žádný dobrák.

Milovaná choť slavného hokejového trenéra Vladimíra Růžičky, Marie Růžičková, se nedávno rozhodla, že oblaží svět (respektive platící zájemce) svými neslušnými fotkami na platformě OnlyFans.

„Už mě to lákalo dlouho a žijeme už v jiný době. V Americe to frčí a má to každý druhý člověk, jen u nás se z toho ještě pořád dělá velký haló. Nebudu se tady obhajovat, znám i spoustu známých modelek, které se vystavují nahé, a svět se točí dál. Proč ne... takže kdo je zvědavý, určitě mrkni,“ napsala na sociálních sítích.

Nyní se ale muselo něco stát, protože náhled přidala vcelku ostrý výkřik: „Končím s tím být věčný dobrák, hodná a nechat si srát na hlavu! Stejně mě lidi pořád škatulkují a dělají ze mě tu špatnou nebo něco, co nejsem. Sami mají ve své hlavě bordel a kostlivce ve skříni,“ soptí. Jak přesně už dál nebude dobrák, neupřesnila.

„Pravda se už nenosí, jen hromada lží a předsudků. Nenávidím tuto dobu. Od teď dávám sbohem staré Marušce,“ připsala ještě. Prý jde o reakci na to, že lidé mají tendenci zneužívat její dobroty.

Podnikání se navíc samozřejmě neobejde bez kritiků a ne každý si nechal názor na monetizaci vlastní nahoty jen výhradně pro sebe. Marie má pro nespokojence jasný vzkaz: „Jsou mi ukradení. Za mě je hejtr člověk, který je nespokojený sám se sebou, má svůj vnitřní problém, protože spokojený člověk nebude mít zapotřebí někoho urážet,“ má jasno.

Legendární trenér prý navíc žádné parohy nepociťuje a manželčino vystavování podporuje: „Líbí se mu. Nemá s tím vůbec problém, v oblečkách mu tady i pochoduji. Podporuje mě v tom a říká, že když to máš, tak to ukaž,“ uzavírá Marie.