Známý herec poté, co fyzicky napadl fotografa: "Násilí je nechutné"

11. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Čermák nemá radost z vyústění sporu s fotografem.

Oblíbený herec Hynek Čermák se na večírku ČT ve věhlasném karlovarském baru Bokovka příliš nevyznamenal: Na odchodu z oficiální párty, kde se opravdu dá čekat, že budou fotografové, protože mají zaplacené akreditace... Mu vadili fotografové.

Což by se samo o sobě ještě s trochu přivřenýma očima dalo pochopit, jenže Čermák vyletěl na prvního, který byl po ruce, a nakonec ho i fyzicky napadl – nejdřív se mu snažil lámat prsty, ve kterých držel foťák, pak mu dal hlavičku a čepicí mu způsobil krvácející ránu na čele. Druhému se pak prý snažil vytrhnout kartu z foťáku.

„Pamatuju si to velmi dobře. Bylo to nechutné. Několikrát jsem jej prosil, ať nás už nefotí. Celý den jsem byl všem fotografům k dispozici, velice ochotně jsem se všemi spolupracoval. Nerespektoval moje soukromí,“ vysvětlil herec důvod sporu pro eXtra.cz.

„Vždy s každým jednám velmi slušně. Pokud ovšem někdo překročí hranice mého soukromí, tak se bráním. Vše mohlo proběhnout v naprosté pohodě. Je smutné, že to dopadlo takhle. Násilí je nechutné! A pokud přijme pan fotograf moji omluvu, rád přijmu i omluvu od něj,“ dodal.

„Mrzí mě to. Pokud musel být ošetřen a je v neschopnosti, jsem připraven nést následky. Ale jako zkušený a cvičený člověk jsem se jeho nosu vyhnul! Vím, jak nebezpečné zranění by to mohlo být! Z nosu nekrvácel. Je mi líto! A ty vaše fotky to dokazují! Ani kapka!“

Fotograf dle svědků na místě pouze konal svou práci. Čermák nicméně tvrdí, že ho několikrát žádal, aby ho nefotil. Tak či tak, kde končí rozum...