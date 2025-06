Známý herec opustil manželku v osmém měsíci těhotenství: "Chtěl jsem být šťastný"

20. 6. 2025 – 9:02 | Magazín | BS

Známý herec šokoval nevybíravým rozchodem s těhotnou manželkou. Nyní konečně vysvětlil, proč to vlastně udělal.

Deset let. Tak dlouho trvalo, než se známý herec Roman Vojtek odhodlal vrátit do minulosti a promluvit o zlé životní krizi, když v roce 2015 opustil manželku.

Šokoval tím veřejnost a zle si pošlapal veřejné mínění. Choť totiž byla v osmém měsíci těhotenství a za studenou sprchu pouhý měsíc před narozením potomka se na Vojtka okamžitě strhla lavina nenávisti a odsuzování. Ničemu nepomohla ani skutečnost, že se manželka poté psychicky zhroutila a skončila v péči psychiatrů.

Lze podobné jednání nějak racionálně vysvětlit a omluvit? Roman po letech přiznává, že prostě musel pryč stůj co stůj: „Ten čistej správnej Roman se správně nastavenýma hodnotama se rozhodl, že chce být taky šťastný,“ prohlásil v podcastu Mámy z bulváru.

Nedělal si iluze o tom, že manželka jen mávne rukou a všechno bude v pořádku. I přesto nedokázal vydržet: „Nikdo s námi v tu dobu nežil a já ani nechci říkat, že jsem odešel proto, že moje první manželka byla taková či maková... Já jsem si prostě v tu dobu myslel, že je to z mého pohledu neudržitelné a já prostě nechci takhle žít,“ vysvětluje.

Samozřejmě také ví, jakou vlnu nevole vzbudil tím, že odešel od ženy krátce před porodem. Jenže... Bylo by lepší odejít od malého dítěte? Rozchod by bolel tak či tak a ideální chvíle nenastane nikdy: „Proč jsem ji neopustil, až bude dítě mít rok nebo dva? Až bude chodit do školky? Nebo kdy je ten správný okamžik?“ ptá se Vojtek řečnicky.

Nepřízeň veřejnosti se navíc otřela i o jeho novou partnerku, Petru Vraspírovou, byť neměla s debatovaným rozchodem nic společného: „V médiích nebyla vykreslována v tom nejlepším světle, ač ona na tom rozchodu neměla žádný podíl. Bylo to pro ni těžké. Pro oba dva to bylo těžké,“ zamyslel se.

Petru si nakonec před šesti lety vzal za ženu. Mají spolu dvě děti: Čtyřletého syna Nathaniela a ročního Vincenta.