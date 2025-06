Zkuste se dívat do oči! Borhyová vyráží dech v maličkých bikinách

24. 6. 2025 – 8:09 | Magazín | Jiří Rilke

Ikonická moderátorka vyrazila na dovolenou a je nač se dívat.

Slavná moderátorka Lucie Borhyová nikdy neměla potřebu lákat pozornost prvoplánovou nahotou.

Nemusí, slavná je dost i bez ní. To ale neznamená, že občas nevystaví na sociální sítě nějakou zapeklitou provokaci, která zejména pánské polovině publika způsobí mírný neklid.

A jedna taková chvíle právě nastala: Lucka se předvedla v maličkých plavečkách na přímořské promenádě.

Kdo u záběru, na němž předvedla nejen svůj ikonicky zářivý úsměv, ale také silně neposedný dekolt, udrží zrak ve výši očí... Zasloužil by nehynoucí respekt.

Pravda, místy to až vypadá, že to Lucka na pláži malinko přehnala a mírně se připekla, stále se ale blýská spokojeným úsměvem, tak to snad nebude tak hrozné.