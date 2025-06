Europoslanec Turek obviněn ze zneužití: Je to kampaň!

24. 6. 2025 – 7:30 | Magazín | BS

Politikova bývalá partnerka se údajně vytasila s řadou obvinění.

Web Page Not Found informuje, že bývalá partnerka europoslance Filipa Turka podala trestní oznámení: Turek se podle něj měl ve vztahu dopouštět fyzického i psychického násilí, vyhrožovat jí střelnou zbraní a dokonce ji prý také znásilnit.

Týrání, násilí a vyhrožování mělo podle expartnerky probíhat v období před 15 až 20 lety. Což znamená, že by dnes skutky, ať už se staly, nebo ne, mohly být promlčeny. Kdyby se ale přidalo nějaké další obvinění z pozdějších let, promlčení by mohlo být přerušeno a Turek by mohl být potrestán i za 20 let starý čin. Kdyby byl dokázán, samozřejmě.

Podle Turka je celá věc nesmysl a jedná se pouze o snahu ho politicky znemožnit před volbami:

„Všechny tyto věci jsem už o sobě slyšel, a to v méně či více divoké variantě před minulými volbami. Ale vše je to zcela absurdní. Jedná se o politicky motivované obviňování od osoby, která neúspěšně kandidovala za Zelené. Údajný svědek této bizarní aféry o tom, co se mělo dít před cca 20 lety, tato obvinění striktně odmítl jako nesmyslná již před měsíci,“ napsal na sociálních sítích.

Jistou vztahovou divočinu sice přiznal, k násilí by se ale nikdy nesnížil: „Promiskuitní bohužel ano, nevěrný bohužel ano, zlomená srdce bohužel ano, zhrzené milenky určitě bohužel ano. Trestný čin a zmíněné násilí v žádném případě ne,“ dodal politik.