Zkušený pilot radí: Toto vám při havárii letadla může zachránit život!
1. 9. 2025 – 14:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Předklonit se, zakrýt si hlavu a čekat na náraz. Rutinní pokyn, který palubní personál ukazuje před každým letem, může znít banálně. Jenže podle nejzkušenějšího pilota Jumbo Jetu jde o detail, který při havárii rozhoduje o životě i smrti.
Před každým letem se odehrává rituál, který většina cestujících vnímá s jistou dávkou znudění. Palubní personál ukazuje, jak zapnout bezpečnostní pás, kde hledat záchrannou vestu a jak se zachovat v případě nouze. Mezi těmito pokyny se pravidelně objevuje i upozornění na polohu „předklon“ – tedy sklonit hlavu, zakrýt si ji pažemi a přikrčit se co nejvíce k zádům sedadla před sebou. Pro mnohé jde o zbytečnou formalitu, kterou sledují jen napůl. Jenže podle odborníků může právě tato jednoduchá poloha znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.
Nick Eades, muž z britského hrabství West Sussex, strávil u společnosti British Airways téměř 35 let a většinu kariéry seděl v kokpitu slavného Jumbo Jetu. Na tomto obřím letadle nalétal přes 30 tisíc hodin, což z něj činí jednoho z nejzkušenějších pilotů světa. Po odchodu do důchodu začal psát knihy o svých zážitcích, ale dodnes se zajímá o leteckou bezpečnost. Eades upozorňuje, že smyslem polohy „předklon“ je především ochrana krční páteře a hlavy při prudkém nárazu. „Snažíte se dostat tělo do takové polohy, která utrpí co nejmenší poškození. Je to podobné jako při poranění při náhlém trhnutí hlavou – chcete zabránit tomu prudkému pohybu, který může vést k těžkým zraněním, nebo dokonce ke smrti,“ vysvětluje.
Proč se mění povely v kabině
Možná si vybavíte známý povel „předklon, předklon“, který posádka opakuje v nouzových situacích. Jenže Eades upozorňuje, že tato slova už dnes ustupují do pozadí. Na palubách letadel se totiž setkávají lidé z celého světa, kteří nemusí rozumět angličtině. „Pokud se ocitnete v náhlé krizové situaci a někdo na vás zakřičí cizí slovo, můžete v panice vůbec nevědět, co máte dělat,“ říká bývalý kapitán. Proto se dnes stále častěji používá jasnější a srozumitelnější povel: „Hlavy dolů, ruce přes hlavu.“
Může se zdát, že poloha „předklon“ je jen psychologickou berličkou. Jenže čísla hovoří jasně. Americký Národní úřad pro bezpečnost dopravy analyzoval nehody z období 1983–1999 a zjistil, že více než 95 procent cestujících přežilo. Z nich pak více než polovina vyvázla živá i z těch nejtěžších havárií. Správná příprava a dodržení instrukcí tak šance na přežití výrazně zvyšují.
Děsivé simulace ukazují tvrdou realitu
Odborníci se shodují, že lidé si často představují nesprávnou podobu polohy. Mnozí mají pocit, že nejlepší je schoulit se do klubíčka s nohama na sedadle. Jenže to je podle simulací zcela neúčinné. Internetová videa ukazují, že taková poloha neposkytuje žádnou ochranu. Pokud hlava zůstane nechráněná, riziko vážného zranění prudce stoupá.
Naopak správný předklon, kdy cestující skloní hlavu, zakryje si ji pažemi a přitiskne se k sedadlu před sebou, má hned několik výhod. Chrání životně důležité orgány, snižuje riziko poranění hlavy a krku a zároveň rozkládá sílu nárazu, která působí na páteř. Z praxe navíc vyplývá, že pokud na cestujícího spadne zavazadlo z horní přihrádky, hrozí mu v této poloze mnohem menší nebezpečí než v případě, kdy sedí vzpřímeně s hlavou vysoko.
Malá rada, která může rozhodnout o velkých věcech
Nick Eades proto zdůrazňuje: „Nikdy nepodceňujte bezpečnostní instruktáž. Je to možná ta nejdůležitější část cesty, i když se vám zdá rutinní a nudná. V krizové chvíli rozhodují vteřiny a každý jasný úkon vám může zachránit život.“
Možná se tedy vyplatí dát příště větší pozor, až palubní personál před startem znovu ukáže pokyn, který si většina lidí v duchu odbyde mávnutím ruky. Poloha „předklon“ není pouhá formalita, ale postup ověřený zkušenostmi, statistikami a bohužel i tragédiemi minulosti.