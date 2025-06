Žije si jak král? Jeden z nejznámějších moderátorů prozradil skutečnou výši svého platu

25. 6. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Kdo by čekal nějakou šílenost, bude nakonec vlastně docela zklamaný. Špatně se ale na druhou stranu také nemá.

Když máte v televizi pořad, který nese už v názvu vaše jméno, je to znamení, že zkrátka děláte něco dobře. A pokud takový pořad vedete přes dvacet let a lidé ho i po tak dlouhé době mají stále v oblibě, můžete se klidně považovat za moderátorskou elitu.

Takový kompliment si Václav Moravec bez debat zaslouží: Jedná se o jednu z nejprominentnějších osobností České televize, kde už od roku 2004 moderuje politický pořad Otázky Václava Moravce. Relace se i po dvou dekádách drží v popředí zájmu, což je zkrátka mimořádný úspěch.

Během let se samozřejmě nevyhnul ani spekulacím ohledně svého platu: Někteří si mysleli, že musí vydělávat těžké miliony a jako důkaz měl sloužit například fakt, že Moravec kamsi přiletěl vrtulníkem. Nakonec se ukázalo, že vůbec nešlo o něj, ale o bohatého podnikatele, který shodou okolností mířil na tu samou akci.

„Já už se tomu směju, ale pro mé rodiče, kteří měli vždy základní plat v Orlických horách a pro tátu, který každý den vstával ve 4 hodiny ráno do velmi náročného povolání, to bylo na té dědině strašné, když si lidi četli, jak Moravec nejde na Novu, protože je mu 250 tisíc málo,“ vysvětlil slavný moderátor v pořadu Hráči magazínu Blesk.

Aby předešel další vlně spekulací, rovnou i otevřeně prozradil výši své výplaty: „Tím, že tam mám proměnlivou složku, tak se můj plat pohybuje kolem 100 000 hrubého,“ řekl jasně. Má tedy o fous míň než průměrný řadový poslanec.

V porovnání s celou řadou povolání se samozřejmě jedná o pohádkové peníze, z jiného úhlu pohledu ale Moravcův plat vlastně až takový vývar není – srovnejte ho například s Agátou, které její drbárna pro deset tisíc holčiček nese jestli čtyřikrát tolik.

Sám Moravec si samozřejmě dobře uvědomuje, že nějaký sólový pořad na vlastní pěst by mu téměř určitě vydělal víc. Obzvlášť s přihlédnutím k tomu, že se zkrátka jedná o slavného, dvacet let etablovaného moderátora, který by neměl problém přilákat publikum.

Stejnou skutečnost si pochopitelně uvědomují i majitelé platforem: Několik videoplatforem už mu prý ve vidině tučných provizí nabízelo, jestli si u nich nechce založit podcast.