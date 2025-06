Zelenskyj bije na poplach: České firmy prý dál živí ruský válečný stroj

25. 6. 2025 – 9:13 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Sankce? Na papíře možná fungují, ale v praxi se obejdou raz dva. Západní technologie se do Ruska dostávají dál – jen už ne přímo. Přes Turecko, Kazachstán či Kyrgyzstán míří výrobky z Evropy rovnou do ruských továren. A Česko v tom rozhodně není samo.

Nejen Česko, obchází skoro všichni

Rusko dál získává západní stroje a technologie, a to navzdory přísným sankcím uvaleným po invazi na Ukrajinu. Jak upozorňuje Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Univerzity Karlovy, na reexportu západního zboží se podílí téměř každá evropská země. Věci, které se už nesmí oficiálně vyvážet do Ruska, teď proudí přes Turecko nebo země Střední Asie. A čísla mluví jasně – export do těchto destinací od roku 2022 dramaticky vzrostl.

Typickými „přestupními stanicemi“ jsou podle Svobody právě Turecko, Kazachstán, Kyrgyzstán nebo Uzbekistán. „Ty grafy jsou extrémně nápadné. Nárůsty jsou několikanásobné. A nejde o náhodu,“ říká Svoboda.

Český export do Kyrgyzstánu? Skok z 170 milionů na téměř 4 miliardy

Dříve marginální obchodní partneři se rázem stali velkými odběrateli. Český export do Kyrgyzstánu vzrostl z necelých 170 milionů korun v roce 2021 na téměř 4 miliardy v loňském roce. Obrovské nárůsty se týkají i Uzbekistánu, Kazachstánu nebo Tádžikistánu. Všude vedou stejné položky – stroje a dopravní prostředky.

Největší raketový růst zaznamenal Uzbekistán – české firmy tam loni vyvezly zboží za téměř 5 miliard. Do Kazachstánu pak zboží za více než 13 miliard korun. Vývoz do Turecka, které hraje v reexportech do Ruska klíčovou roli, vzrostl od roku 2021 o 86 procent – na více než 77 miliard korun.

Podle expertů navíc není příliš pravděpodobné, že by si firmy nevšimly, kam jejich výrobky putují. „Pokud chtějí vědět, kde to zboží skončí, mohou si to zjistit. Stačí vyslat jednoho člověka,“ míní Svoboda.

Rusko zaplatí víc, hlavně že to funguje

Ukrajinský prezident Zelenskyj v posledních dnech uvedl, že ruský zbrojní průmysl stále získává klíčové stroje i od evropských firem – včetně těch českých. Konkrétní firmy nejmenoval, ale vyzval k dalším sankcím. Česko podle ministerstva průmyslu žádný oficiální seznam od Ukrajiny zatím nedostalo, přesto případ prošetřuje.

Reexporty jsou sice nákladné, ale pro Rusko představují jedinou cestu, jak se k technologiím dostat. „Sankce nezastaví tanky, ale zboží kvůli nim musí do Ruska složitěji a dráž. A to dává smysl,“ uzavírá Svoboda.

Západ se tak dál potýká s problémem, který sám vytvořil: chce potrestat agresora, ale zároveň si neumí uhlídat, kde jeho technologie skutečně končí.