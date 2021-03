Zemřel popírač covidu na covid?

Ve věku 61 let zemřel tanzanský prezident a horlivý popírač koronavirové pandemie John Magufuli. Příčinou úmrtí byly podle oficiální verze srdeční problémy, nicméně se má za to, že prezident onemocněl covidem-19 a že právě ten se mu nakonec paradoxně stal osudným.

Na veřejnosti se Magufuli neukázal od 27. února a třikrát vynechal nedělní bohoslužby, což u něj bylo velmi nezvyklé a zavdalo podnět k nejrůznějším spekulacím. Do té doby se totiž pravidelně objevoval v televizi a stále komunikoval na sociálních sítích.

Tanzanie je jedinou africkou zemí, která od loňského května nezveřejňovala počty lidí nakažených koronavirem. Bigotní katolík Magufuli totiž prohlásil, že se podařilo virus zlikvidovat třídenními modlitbami. Vyzýval občany, aby nenosili roušky, odmítal očkování i testování, doporučoval domorodé odvary a inhalace a nadšeně do země zval turisty. A pokud někdo covidem onemocněl, musela oficiální diagnóza znít „akutní zápal plic“.

Když pak před několika týdny v zemi raketově vzrostl počet pacientů a na sociálních sítích se objevila videa ukazující noční pohřby obětí pandemie, Magufuli trochu ustoupil a neochotně doporučil nošení roušek, ale pouze domácí výroby.

Slibný začátek, špatný konec

John Magufuli tedy vejde do dějin jak zapřisáhlý popírač covidu. Jeho nástup do funkce prezidenta v listopadu 2015 přitom byl veskrze pozitivní. Zahájil boj proti korupci a plýtvání penězi a pokusil se pozvednout ekonomiku země. Členům vlády seškrtal jejich drahé cesty letadlem, na rozdíl od jiných afrických vládců se s manželkou léčil výhradně v domácích státních klinikách, nekompromisně vyházel líné státní úředníky. Proslulé a obávané byly jeho neohlášené návštěvy státních institucí a podniků. To všechno mu vysloužilo přezdívku „buldozer“ a nově vytvořené sloveso „magufuliovat“ znamenalo „vyčistit“.

Panu prezidentovi ale slibný začátek dlouho nevydržel a jeho vládnutí nabíralo čím dál tím více autoritářské rysy. Zakročil proti médiím, občanským organizacím a opozici, pronásledoval homosexuály, vystupoval proti plánovanému rodičovství s tím, že to je jen obyčejný výraz lenosti rodičů a jejich strachu, že nedokážou své potomky uživit. A když pak britské těžební společnosti Acacia kvůli údajnému neplacení daní napařil pokutu 190 miliard dolarů (přes čtyři biliony korun), zpozorněli i potenciální investoři. Magufuliovo znovuzvolení loni v říjnu bylo kromě toho velmi kontroverzní a mluvilo se o manipulacích.

Podle ústavy převezme vedení státu do příštích voleb viceprezidentka Samia Suluhuová Hasanová, která vyhlásila čtrnáctidenní státní smutek. Bude první ženou v této funkci, a navíc muslimkou – na rozdíl od katolíka Magufuliho.

Je otázka, zda bude pokračovat ve více než pochybném kursu vehementního popírání pandemie koronaviru, či zda přece jen raději nezařadí zpátečku. Každopádně ještě v pondělí nabádala občany, aby nevěřili fámám o tom, že Magufuli onemocněl covidem, a aby ignorovali zprávy o jeho údajném úmrtí.