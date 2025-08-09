Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný kvůli vydírání lékařů
9. 8. 2025 – 7:16 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zemřel bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek, bylo mu 57 let.
IKEM o tom dnes informoval na webu s tím, že bývalý ředitel zemřel po těžké nemoci. Stiborek byl spolu s dalšími dvěma muži obžalovaný z vydírání lékařů, Obvodní soud pro Prahu 4 měl začít případ projednávat 13. října. Z vedení nemocnice odešel před dvěma lety poté, co v IKEM zasahovala policie.
Stiborek v IKEM působil třináct let, jako ředitel mezi roky 2019 a 2023. "Během jeho působení ve vedení IKEM došlo k výraznému posílení ekonomické stability institutu, což otevřelo cestu k rozvoji nových medicínských programů a technologií. Zasadil se mimo jiné o významné investice do modernizace péče – včetně výstavby nového pavilonu U, který rozšířil kapacity IKEM o desítky nových lůžek a moderní zázemí," uvedla nemocnice na webu.
Vyšetřovatelé podle dřívějších informací viní Stiborka, jeho tehdejšího náměstka Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku z vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky. Na lékaře, kteří proti tehdejšímu vedení vystupovali, měli tlačit s pomocí zfalšovaných dokumentů. Stiborek podle webu Seznam Zpráv vydírání popřel.
Případem se zabývala GIBS s odůvodněním, že původně podezírala, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině letošního ledna. Obvodní soud v únoru rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření.