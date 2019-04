Z Nového Zélandu až do Prahy. Síť přátel krajně pravicových identitářů sahá i do Česka

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Na přelomu listopadu a prosince se vloni v Praze sešla skupina aktivistů z americké "nové pravice". Příležitost tomu dala ultrakonzervativní aktivistka a youtuberka Faith Goldy, která se vdávala v jednom z pražských kostelů. Nevěsta a její svatební hosté i známí společně dokazují, jak je extrémní pravice po světě propojená, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

Skupinku amerických radikálů, kteří si loni udělali výlet do Prahy, spojuje názorová blízkost k identitárnímu hnutí. Jeho základním poselstvím je teorie, že běloši čelí riziku "výměny obyvatelstva" a míchání ras, kterému je podle identitářů třeba zabránit.

Kanaďanka Faith Goldy původně působila jako novinářka alternativního kanálu Rebel Media a ještě předtím v konzervativní televizi Sun News. Dnes je na volné noze a vyzkoušela si mimo jiné i neúspěšnou kanddiaturu na starostku Toronta – při tom ji podporovali právě i kanadští identitáři.

Goldy se objevila jako host třeba i na neonacistickém a antisemitském portálu Daily Stormer. Ostře vystupuje proti migraci a také proti potratům.

Pražská "bílá" svatba

V Praze Goldy své video z procházky po Staroměstském náměstí zveřejněné na sociální síti Instagram okomentovala slovy "představte si, že si někdo myslí, že evropské kultury potřebují obohatit".

Následně přibyly fotografie z jejího svatebního dne: ubytování v hotelu u Václavského náměstí a svatební obřad v kostele Panny Marie Sněžné, či posezení na střeše Tančícího domu.

Někteří z jejích krajně pravicových sympatizantů byli buď přímo mezi svatebními hosty, nebo se objevili na jiných společných fotografiích pořízených v té době v Praze.

Týká se to například dalšího z mladých amerických radikálů Nicholase J. Fuentese, který podobně jako identitáři vidí bělošské obyvatelstvo v USA v ohrožení. Na fotkách na Instagramu z Prahy má Fuentes i jednu svatební, přímo s nevěstou, stejně jako další ultrakonzervativní youtuberka a aktivistka Lauren Rose.

Na jiné společné fotce z Prahy se s oběma objevuje i Matthew Colligan, který proslul mimo jiné tvrzením, že "Hitler nikdy neudělal nic špatného".

Proč si známá tvář krajní pravice z USA vybrala jako místo pro svatbu právě Prahu? Manžel Faith Goldy má české kořeny. I když ho ona sama nikde na fotkách neoznačila, lze dohledat, že se jmenuje Josef Viezner a pochází z rodiny českých emigrantů žijící v Torontu.

Sám Viezner má také blízko ke krajní pravici a podle jeho ženy Goldy, která se opakovaně nechává fotit ve vojenském oblečení a se zbraněmi, "vypadají její názory vedle těch jeho levicově".

Ozvěny z Nového Zélandu

S odstupem čtyř měsíců se na svatební obřad v Praze můžeme dívat ještě jinou optikou. V polovině března v novozélandském městě Christchurch, v tamních mešitách, útočník Brenton Tarrant zastřelil padesát lidí. Tarrant před střelbou zveřejnil manifest, kde používal podobné argumenty jako identitáři.

Atentátník se v manifestu odvolával i na Rakousko a jeho historické souboje s tureckými vojsky při obléhání Vídně. Právě v Rakousku žije lídr identitářů Martin Sellner. Ten také dostal od Tarranta už dříve štědrý finanční dar, jak vyšlo najevo krátce po atentátu. Tvrdí ale, že žádné další kontakty s atentátníkem nikdy neměl.

Policie provedla u Sellnera domovní prohlídku a krajně pravicoví Sellnerovi přátelé v zámoří (ale i v Česku) začali šířit příběh o nespravedlivé perzekuci.

Za pozornost stojí i informace, že loni na přelomu listopadu a prosince pozdější atentátník Brenton Tarrant pobýval v Rakousku; autem tam najezdil asi dva tisíce kilometrů a bylo to zhruba ve stejné době, kdy se jen o kousek severněji v Praze na svatbě sešli zmiňovaní sympatizanti identitářů. Zda si Tarrant náhodou neudělal i výlet do Prahy, nelze ověřit.

Krajní pravice vyšetřuje sama sebe

Kontakty na identitáře zasahují v Rakousku i do špiček vládní strany Svobodných. Strana se sice po útoku na Zélandu od identitářů distancovala, někteří její zástupci měli ale ještě nedávno k radikálnímu hnutí velmi blízko (konkrétní příklady ZDE).

Teď mají policie a tajné služby – jež v Rakousku spadají pod ministra vnitra Herberta Kickla za Svobodné – identitáře vyšetřovat. Právě Kickl přitom vystoupil v roce 2016 na konferenci Obránci Evropy v Linci, kde nechyběli ani příznivci identitářů, a pozdravil tam přítomné slovy, že "je to publikum, které by si on sám přál" a které je "stejně smýšlející".

Na podobné akci v roce 2018 rovněž v Horním Rakousku vystoupila i přítelkyně a dnes už snoubenka lídra identitářů Martina Sellnera, americká aktivistka Brittany Pettibone (viz foto v úvodu článku). V sále byli rovněž zástupci strany Svobodných.

S identitáři kromě toho sympatizuje i poslanec německého Bundestagu s českými kořeny Petr Bystroň.

I kvůli tomu Bystroně v minulosti sledovaly tajné služby. Veřejně například řekl, že jeho strana Alternativa pro Německo (AfD) "musí být ochranným štítem pro lidi, kteří se angažují u identitářů či u Pegidy (protiislámské hnutí, pozn. red.)" a že "identitáři jsou dnes pro AfD tím, čím kdysi byli Greenpeace pro stranu Zelených".

Po útoku na Zélandu Bystroň přes Twitter vyjádřil znovu solidaritu jak s rakouskými identitáři, tak s jejich lídrem Sellnerem.

O Bystroňových vazbách na krajní pravici HlídacíPes.org už dříve podrobně informoval. Bystroň loni v září doprovázel exporadce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Bannona na schůzku do Lán s Milošem Zemanem.

Bannonovy děti

Právě z Bannonova myšlenkového světa se aktivisté jako Pettibone nebo zmiňovaní Rose, J. Fuentes či Colligan a další v USA i Kanadě rekrutují a v posledních letech propojují se sympatizanty v Evropě i jinde.

Že jde o propojenou skupinu ukazuje i fotografie z roku 2017 pořízená ve vinařství v Kalifornii.

Kromě Pettibone, Sellnera a v úvodu zmíněné Goldy je na ní i další kanadská ultrakonzervativní aktivistka Lauren Southern a také Cassandra Fairbanks, která píše pro server The Gateway Pundit blízký Bannonovi.

Fairbanks byla například také u toho, když zmiňovaný Petr Bystroň dostal loni v USA cenu od nadace Phyllis Schlaflyové blízké Donaldu Trumpovi.

Identitárnímu hnutí se zpravidla nepřisuzuje velký vliv co do počtu aktivních sympatizantů, pozornost na sebe ale poutají viditelnými a mediálně atraktivními akcemi a happeningy.

Před několika lety tak v Rakousku "přepadli" plnou univerzitní posluchárnu, jindy zase stavěli plot proti migrantům v Alpách anebo si pronajali loď ve Středozemním moři a jeli sledovat práci neziskových organizací zachraňujících uprchlíky.

Čeští fanoušci identitářů

Identitáři mají i svou českou odnož. Na webu teď po posledních událostech brání Martina Sellnera a opravují údajné chyby ve zpravodajství mainstreamových médií o celé kauze.

Identitářů se zastala i advokátka Klára Samková, která dříve působila v Bloku proti islámu.

"Vyjadřuji svou podporu Generaci Identity. Bohužel, pronásledovaných stejně, jako jsou oni, bude více. Takovouto cenzuru názorů neprovozovaly ani Haló na sobotu… Jsem připravena poskytnout Generaci Identity svůj profil," napsala Samková na Facebooku poté, co sociální síť zrušila oficiální účet identitárního hnutí.

Že je extrémní pravice ve světě stále propojenější, potvrdila už v roce 2017 studie organizace Institute for Strategic Dialogue.

Ostatně i lídr identitářů Martin Sellner je aktivní nejen v Rakousku, ale i v USA, Velké Británii a minimálně jeden ze svých vzkazů poslal svým fanouškům i na pozadí kulis Prahy.

On a jeho snoubenka Brittany Pettibone loni v březnu na Hradčanském náměstí natočili video, kde oslavují povedenou akci svých sympatizantů v Londýně.

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky