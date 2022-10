Zeman řekl, že má někdy chuť vládu odvolat. Připomněl právo na občanskou neposlušnost

Prezident Miloš Zeman nevolil nikoho z vládnoucí pětikoalice, výsledky voleb ale respektuje. Uvedl to dnes v Děčíně při setkání s občany na dotaz jedné z žen, která vyslovila nesouhlas se současnou vládou premiéra Petra Fialy (ODS). Zeman zmínil, že by měl někdy chuť vládu odvolat, ale porušil by zákon. Řekl, že by musel být diktátor, aby mohl vládu odvolat.

Na setkání s prezidentem dnes do Děčína dorazily stovky lidí. Do venkovního koncertního areálu Rogalo přišli většinou senioři. „Přiznávám se, že já jsem vládní strany také nevolil, a je to poprvé, co to říkám. Ale respektuji výsledky voleb a respektuji právo většiny sestavit vládu,“ řekl Zeman. Podle něj mohou lidé vyjádřit nesouhlas s vládou peticí a demonstracemi. „Ústava České republiky dává občanům právo na občanskou neposlušnost,“ uvedl Zeman. „Občanská neposlušnost znamená buď účast na demonstracích, případně na stávkách,“ podotkl prezident s tím, že je demokratické občanskou neposlušnost projevovat. Jeden z dotazů se týkal odvolání současné vlády, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Piráti se STAN. Zeman uvedl, že by musel být diktátor, aby mohl vládu odvolat. „Ani nevíte, jakou bych měl někdy chuť udělat to, co navrhujete, ale porušil bych zákon,“ sdělil prezident. Účastníci protestu minulý týden úředníkům na Pražském hradě předali petici adresovanou prezidentovi s výzvou, aby vládu odvolal. Akci pořádalo uskupení Česko na prvním místě v čele s Ladislavem Vrábelem. Pořadatelé uvedli, že výzvu Zemanovi podepsalo přes 30 000 lidí. Podle ústavních právníků ale prezident nemá pravomoc kabinet odvolat jen na základě vlastního rozhodnutí. Při dnešním setkání v Děčíně Zeman poděkoval těm, kteří ho volili dvakrát po sobě za prezidenta. Na konec setkání, které se obešlo bez větších narušení, se prezident podepsal do pamětní knihy města. Ještě před setkáním s veřejností se Zeman sešel s děčínským primátorem Jiřím Andělem (ANO) a dalšími členy vedení města. Mezi silnicí a chodníkem před budovou magistrátu byla připravena provizorní asfaltová nájezdová rampa přímo pro prezidenta, který od dubna 2021 používá vozík. Zeman počin města komentoval slovy „velice originální“. V úterý program pokračuje návštěvou děčínské společnosti Chemotex, pak se prezident přesune do Lukavce na Litoměřicku, který získal titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2022. I v Lukavci má na programu setkání s občany. Sever Čech navštívil prezident naposledy v červnu 2018. Zastavil se tehdy v místech, v nichž získal v prezidentských volbách největší podporu. Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2018, další se konají v polovině ledna 2023. Prezident po loňské hospitalizaci omezil svůj program. V poslední době ale počet akcí, kterých se účastní, začal stoupat. Minulý týden ve čtvrtek však dvě plánované akce zrušil. Jeho kancelář to ve středu bez bližších podrobností vysvětlila technickými důvody. Zeman je pro větší využití uhlí v energetické krizi Během návštěvy Ústí nad Labem Zeman řekl, že je pro větší využití uhlí v energetické krizi. Za šíření požáru v Českém Švýcarsku podle něj může i bezzásahová ideologie. Podpořil opět splavnění Labe. Zeman řekl, že dvoudenní návštěvou Ústeckého kraje se loučí s kraji jako takovými, protože za několik měsíců končí jeho 32 let dlouhá politická dráha. Zeman přijel do Ústeckého kraje na pozvání hejtmana Jana Schillera (ANO). V sále ho přivítalo přes 20 z 55 zastupitelů. Prezident se nejprve vyjádřil k požáru v Českém Švýcarsku, který byl nejrozsáhlejším v historii České republiky. „Slyšel jsem, že ten požár způsobili trampové, nesouhlasím s tímto názorem,“ uvedl. „Domnívám se, že ho způsobili ti, kteří způsobili i kůrovcovou kalamitu, a to je jeden ministr životního prostředí Martin Bursík,“ uvedl. Prezident poté připomněl výrok Bursíka (SZ), který v minulosti při interpelacích ve sněmovně prohlásil, že je přítelem kůrovce. Podobně se vyjádřil například i v srpnu na zahájení výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Bezzásahová ideologie podle Zemana vedla k tomu, že popadané stromy se nechávaly volně ležet, čímž způsobily podhoubí pro šíření požáru. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Při vysokých cenách plynu by podle prezidenta bylo dobré, aby se více využívalo místních zdrojů surovin, mezi které patří hnědé uhlí v Ústeckém kraji. Řekl, že je také pro výstavbu jaderných elektráren. Opětovně podpořil splavnění Labe. Nedokončení vodního koridoru považuje prezident za jeden ze svých politických neúspěchů vedle toho, že se nepodařilo v jeho volebním období zrušit Senát. Prezident uvedl, že je na severu Čech ve funkci hlavy státu posedmé. Region je tak nejčastějším místem jeho návštěv v krajích, které ustaly po zhoršení jeho zdravotního stavu. V zasedacím sále chyběla řada krajských zastupitelů, důvod své nepřítomnosti vysvětlili většinou pracovními nebo jinými povinnostmi. „Někteří nemohli z objektivních důvodů, u některých vedl k nepřítomnosti jejich postoj. Já ho nesdílím, respektuji, že je Miloš Zeman hlavou státu,“ řekl ČTK opoziční zastupitel Filip Ušák (STAN), který se setkání s prezidentem zúčastnil. Mohlo by vás zajímat Poslední zahraniční cesta prezidenta Zemana povede na Slovensko

