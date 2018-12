Zeman pochválil Babišovu vládu, varoval před zpomalením ekonomického růstu

Vydražil se v přepočtu za téměř 150 milionů korun a díky tomu, že z toho měla nemalá část putovat do chudé provincie Kono na východě Sierry Leone, kde se našel, dostal název "diamant míru". Do naplnění svého jména má kámen o hmotnosti 709 karátů však daleko. Přestože má vláda peníze na účtě už víc než rok, vesničané z nich neviděli nic. více

Během roku v malém městečku žije zhruba 3400 lidí, od 27. do 29. prosince však do izraelské Fasuty už pátým rokem přijíždějí desítky tisíc lidí. Na jeden z nejkouzelnějších vánočních festivalů v židovské zemi, který připravují místní izraelští Arabové hlásící se k melchitské řeckokatolické církvi. Loni do Fasuty dorazilo 60 tisíc návštěvníků a letos by měl být jejich počet ještě větší. více