Zelenskyj představil plán vítězství, prvním bodem je podle něj pozvání do NATO

Ukrajinský plán vítězství má pět bodů a tři tajné dodatky, řekl dnes v ukrajinském parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož citoval server RBK-Ukrajina.

První bod je podle webu geopolitický, druhý a třetí vojenský, čtvrtý se týká ekonomiky a pátý je bezpečnostní. Prvním bodem je pozvání do NATO, uvedl Zelenskyj. Kyjev dále mimo jiné navrhuje rozmístit na svém území odstrašující nejaderné prostředky.

Prezident zároveň prohlásil, že pokud by se takzvaný plán vítězství podařilo realizovat, bylo by možné válku ukončit nejpozději v příštím roce. Závisí to na urgentní akci a jednotě mezi ukrajinskými partnery; cílem je posílit pozici Ukrajiny natolik, aby bylo možné válku ukončit, řekl podle agentury Reuters.

"Prvním bodem je pozvání do NATO. Nyní," uvedl Zelenskyj. Někteří klíčoví spojenci Kyjeva přitom pozvat Ukrajinu do Severoatlantické aliance nechtějí dříve, než skončí válka, podotkla agentura AP. "Chápeme, že členství v NATO je věcí budoucnosti, nikoliv přítomnosti. Ale (ruský prezident Vladimir) Putin může vidět, že jeho geopolitické kalkulace směřují k porážce," řekl ukrajinský prezident.

Druhým bodem je podle hlavy státu posílení ukrajinské obrany a převedení války směrem k Rusku, tento bod má tajný dodatek, píše server Ukrajinska pravda. Bod se podle Reuters týká dalšího vyzbrojení Ukrajiny, posílení její protivzdušné obrany, obranného průmyslu a žádosti Kyjeva, aby mu západní země povolily útočit jimi dodanými zbraněmi dlouhého doletu hluboko na ruské území. Patří tam také pokračování ukrajinských operací na ruském území.

Třetím bodem je podle Ukrajinské pravdy odstrašení ruského agresora a i tento bod má tajnou přílohu, do níž mají přístup vedoucí představitelé některých západních zemí. Ukrajina navrhuje rozmístit na svém území odstrašující nejaderné prostředky. Více podrobností ovšem není k dispozici.

Čtvrtým bodem je strategický a hospodářský potenciál Ukrajiny, plus tajná příloha, uvádí dále Ukrajinska pravda. Ukrajina v tomto případě navrhuje podpis dohody s USA, EU a dalšími spojenci, která by umožnila společné investice a využívání ukrajinských přírodních zdrojů jako je uran, titan, lithium, grafit a další zdroje, které mají podle Zelenského hodnotu bilionů dolarů.

Pátý bod je zamýšlen pro poválečné období. Ukrajinské zkušenosti by měly být využity pro celou Severoatlantickou alianci a obranu Evropy, přičemž Kyjev navrhuje po válce nahradit část americké armády v Evropě ukrajinskými vojáky.

O takzvaném plánu vítězství Kyjeva se v poslední době hodně mluvilo, ale dosud o něm nebylo zveřejněno mnoho informací. Zelenskyj ho dříve představil americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi i oběma kandidátům na příštího šéfa Bílého domu a rovněž francouzskému prezidentovi, německému kancléři a premiérům Británie a Itálie. Západní lídři prozatím podporu plánu veřejně nevyjádřili, podotkla AP. Ve čtvrtek prezident hodlá plán představit na summitu Evropské unie v Bruselu.

Podle agentury AFP prezident vyloučil, že by byl ochoten podstoupit Rusku ukrajinské území nebo souhlasil se zmrazením frontové linie. "Rusko musí válku proti Ukrajině prohrát," uvedl. Konflikt rozpoutala Moskva svou invazí do sousední země v únoru 2022. Ukrajinci vpád nepřátelských vojsk do země zčásti odrazili a některá svá území dobyli zpět. Rusové ovšem část východní a jižní Ukrajiny okupují a v poslední době na východě pomalu, ale setrvale postupují.

Prezident se po dvou a půl letech války snažil přesvědčit vyčerpanou ukrajinskou společnost, že boje mohou brzy skončit, a apeloval na jednotu Ukrajinců v době, kdy se hromadí válečné obtíže, napsal Reuters a dodal, že se země připravuje na bezútěšnou zimu bez dostatku energií.

Nejistota podle Reuters panuje také s ohledem na listopadové prezidentské volby v USA, kde se o vrcholný post znovu uchází exprezident Donald Trump. Ten prohlásil, že by válku rychle ukončil ještě před nástupem do úřadu, což u příznivců Kyjeva vyvolává obavy, že by to mohlo znamenat velké ústupky Moskvě ve jménu rychlé dohody. "Společně s našimi partnery musíme změnit okolnosti, aby válka skončila. Bez ohledu na to, co (ruský prezident Vladimir) Putin chce. Všichni musíme změnit okolnosti, aby bylo Rusko donuceno k míru," řekl dnes Zelenskyj.