Zelenská: Nelze se vzdát území ve prospěch Ruska, válku by to stejně neukončilo

Pokud by se Ukrajina vzdala části svého území ve prospěch Ruska, vzdala by se tím i své svobody a válku by to stejně neukončilo. V rozhovoru pro americkou televizní stanici ABC to řekla manželka ukrajinského prezidenta Olena Zelenská. Podle ní musí Donbas na východě Ukrajiny, který se nyní snaží kompletně obsadit ruské jednotky, dál zůstat součástí její země.

„Ukrajinci nemohou považovat za normální prohlášení lídrů některých zemí - a v určitých případech i lídrů velkých a vlivných zemí. Nemůžete se prostě vzdát části svého území. Je to, jako by se vzdávali své svobody,“ řekla Zelenská ve zveřejněné části rozhovoru, který ABC celý odvysílá dnes. „A i kdybychom se svého území vzdali, agresora by to nezastavilo, tlačil by dál a pokračoval v dalších útocích proti našemu území,“ dodala. Stejný postoj před týdnem vyjádřil i prezident Volodymyr Zelenskyj, který odmítl návrhy, aby Kyjev postoupil území okupované Ruskem výměnou za mírovou dohodu. Srovnal to se snahami britských a francouzských politiků, kteří v roce 1938 schválili připojení části československého pohraničí k Německu v naději, že tím zabrání nové válce. Konkrétně kritizoval například vystoupení bývalého amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera, který na Světovém ekonomickém fóru v Davosu uvedl, že Ukrajina by měla přijmout ruskou okupaci Krymu. V krajských centrech se zaregistrovalo skoro 322 000 ukrajinských uprchlíků Na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU) v Česku se do konce května zaregistrovalo 321 865 uprchlíků před ruskou invazí. Zhruba třetina z nich se přihlásila v Praze. Následuje Jihomoravský kraj s přibližně desetinou zaregistrovaných. Naopak nejnižší počet registrovaných uprchlíků je ve Zlínském a Olomouckém kraji. Jak ve středu oznámil pražský primátor Zdeněk Hřib, pražský magistrát uzavře k 15. červnu centrum pro ukrajinské uprchlíky ve Vysočanech. Důvodem je přetíženost hlavního města a chybějící systém přesunu prchajících před válkou do méně vytížených krajů. Někteří hejtmani záměr kritizují, předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba plán označil za nekolegiální krok a politické gesto. Zavřít své centrum pro uprchlíky, pokud to udělá Praha, chce Pardubický kraj. O uprchlíky z Ukrajiny napadené Ruskem se ČR zvládne postarat i při uzavření pražského centra, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. O situaci v Praze je ochoten s Hřibem a Rakušanem jednat premiér Petr Fiala. Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu 24. února. Z napadené země od té doby uprchlo podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) více než 6,5 milionu lidí. Mohlo by vás zajímat Pardubický kraj také uzavře centrum pro uprchlíky, pokud to udělá Praha, řekl hejtman

Německo pošle Ukrajině systém protivzdušné obrany, oznámil Scholz

„Ukrajina hrdinně brání Evropu před Ruskem.“ Čaputová promluvila v ukrajinském parlamentu