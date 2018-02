Ze života Tomia Okamury. Externím komentátorem české redakce BBC nikdy nebyl

MAGAZÍN - Aktuality autor: red

Tomio Okamura nabízí na svých stránkách tomio.cz v sekci „O mně“ vlastní životopis. Poměrně do velkého detailu v něm popisuje svůj život, ale přinejmenším v jednom případě nemluví pravdu. Či s ní alespoň nakládá hodně kreativně, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

V životopise se Tomio Okamura nebojí přiznat ani natolik osobní záležitost jako to, že byl v dětství šikanován, a kvůli tomu při řeči značně zadrhával.

Píše také, že se v Tokiu ne příliš úspěšně protloukal a živil se chvíli jako popelář, chvíli jako prodavač popcornu v kině.

Expert na Japonsko

Poté, co se ve svých 21 letech, počátkem 90. let, rozhodl vrátit do České republiky, začal podnikat. Detaily jeho podnikání rozebíral HlídacíPes.org ZDE.

Svůj vzestup ilustruje Tomio Okamura v životopise mimo jiné i sdělením, že "od roku 2004 do konce roku 2005, do zániku pražské redakce, byl externím komentátorem britského veřejnoprávního rádia BBC v Praze".

Autor tohoto textu v té době v české redakci BBC působil a Tomia Okamuru si vybavuje jako respondenta v záležitostech cestovního ruchu, občasně i v tématech spojených s Japonskem. Status "externího komentátora" však nikdy neměl.

Jasno má poslední šéfredaktor české redakce BBC Vít Kolář:

"V BBC nikdy žádní externí komentátoři neexistovali. Pokud už někdo pravidelně přispíval, byli to externí spolupracovníci, ale mezi ně Okamura určitě nepatřil. Pokud mi paměť slouží, tak jediné, co bylo možné, bylo, že jsme s ním dělali někdy rozhovor z titulu jeho funkce."

Redakce HlídacíPes.org se požádala o vyjádření i Tomia Okamuru. Na dotazy reagovala mluvčí SPD s tím, že "Tomio Okamura byl osloven BBC, aby komentoval politickou problematiku v Japonsku a oslovovali ho několikrát".

Komentátor a mluvící hlava

Česká redakce BBC World Service byla respektovanou rozhlasovou stanicí a spolupracovala s řadou novinářů a expertů v Česku i v zahraničí.

Je však významný rozdíl mezi "mluvící hlavou", tedy člověkem, jehož redakce ad hoc osloví s žádostí o vyjádření či "komentář" k nějakému jemu blízkému tématu, a komentátorem, tedy pravidelným autorem komentářů.

Externí spolupracovníky v pravém slova smyslu, pravidelné autory ranních zamyšlení, lze najít například v archivu již uzavřené české redakce BBC – jméno Tomio Okamura tam nefiguruje v letech 2004 a 2005 ani v jediném případě.

Tomio Okamura ve své současné roli politika pravidelně poučuje, opravuje, kárá a napadá média. Mohl by začít u sebe a přestat si ve svém curriculum vitae přisuzovat roli "externího komentátora" někdejší české redakce BBC.

Robert Břešťan pro Ústav nezávislé žurnalistiky