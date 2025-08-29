Češi se bojí o peníze: Drahé bydlení a účty drtí domácnosti, většina šetří i na jídle
29. 8. 2025 – 19:23 | Zprávy | Štěpán Bárta
Více než dvě třetiny lidí věří, že země je v hospodářské krizi, i když oficiální čísla ukazují růst. Strach z budoucnosti žene Čechy k úsporám – méně utrácejí za potraviny, energii i volný čas.
Bydlení jako největší strašák
Podle průzkumu agentury Ipsos pro Generali Investments CEE považuje 64 procent domácností inflaci a nejistotu na finančních trzích za hrozbu pro své úspory. Největší obavy se však točí kolem bydlení – každý pátý respondent uvedl, že právě náklady na střechu nad hlavou považuje za největší finanční riziko. Dalších 18 procent má strach z rostoucích cen energií a šestina lidí se bojí, že jejich reálné mzdy půjdou dolů.
Tyto obavy přetrvávají, přestože hospodářské ukazatele naznačují, že česká ekonomika se zvedá. Podle Českého statistického úřadu vzrostl ve druhém čtvrtletí hrubý domácí produkt meziročně o 2,4 procenta, inflace se v červenci držela na 2,7 procenta. Ministerstvo financí pro letošek očekává růst o 2,1 procenta, Česká národní banka je ještě optimističtější a předpovídá 2,6 procenta.
Češi šetří na jídle i volném čase
Většina lidí už reaguje omezením výdajů. V srpnu uvedlo 57,7 procenta dotázaných, že se snaží šetřit na potravinách – v lednu to bylo jen něco přes polovinu. Stejně tak se zvýšil počet domácností, které snižují spotřebu energií a vody – nyní je to 58,1 procenta oproti 53,5 procenta na začátku roku.
Šetření se dotýká i volného času: polovina lidí chodí méně do restaurací, třetina omezuje koníčky a čtvrtina ruší předplatné různých služeb. Přesto ekonomové upozorňují, že realita je složitější. „V datech z maloobchodu vidíme jen pozvolný růst prodejů potravin. Zato stravování a pohostinství hlásí ve druhém čtvrtletí výrazný nárůst tržeb,“ upozornil hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.
Co lidé čekají od vlády
Průzkum ukázal i to, jaké priority Češi vkládají do rukou příští vlády. Nejčastěji chtějí podporu růstu reálných mezd a dostupnější bydlení. Patnáct procent respondentů očekává také snížení státního dluhu. Podle Radomíra Jáče ale nejde o okamžité řešení, spíše o touhu po dlouhodobých systémových změnách, které by zajistily stabilitu veřejných financí a důchodového systému.
Výzkum proběhl na přelomu července a srpna na reprezentativním vzorku 1036 lidí ve věku 18 až 65 let ze všech krajů republiky.
Ačkoliv čísla hovoří o růstu a inflace se drží na uzdě, pocity lidí vypadají úplně jinak. Pro české domácnosti je totiž důležitější realita každodenních účtů než tabulky statistik.