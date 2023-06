Zbrojovka Excalibur Army loni zpětinásobila tržby - hlavně díky válce na Ukrajině

Zbrojovka Excalibur Army loni zejména díky dodávkám vojenské techniky na Ruskem napadenou Ukrajinu více než zpětinásobila své tržby na rekordních 13,506 miliardy korun z 2,497 miliardy korun v roce 2021. Čistý zisk zbrojovky vzrostl sedminásobně z 221,8 milionu korun v roce 2021 na 1,656 miliardy korun, což je také nejvyšší hodnota v historii firmy.

ČTK dnes informaci získala z výroční zprávy (ZDE) společnosti Excalibur Army, která ve Šternberku na Olomoucku vyrábí, modernizuje a opravuje vojenskou techniku. Firma patří do strojírensko-zbrojařského holdingu Czechoslovak Group (CSG).

Většinu tržeb loni společnost Excalibur Army získala v zahraničí. Na exportní trhy mimo Evropskou unii připadly tržby 9,273 miliardy korun, v roce 2021 to bylo 1,364 miliardy korun. Například na Ukrajinu firma dodala zhruba 100 kusů vojenské techniky, kromě modernizovaných tanků T-72 také dělostřelecké systémy, raketomety a bojová vozidla pěchoty. V České republice společnost utržila 3,409 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2021 trojnásobná částka. Zákazníkům ze států EU zbrojovka dodala zboží za 824 milionů korun. V roce 2021 v EU utržila 45,4 milionu korun.

Společnost Excalibur Army před časem získala kontrakt na modernizaci stovky tanků T-72, kterou v rámci vojenské pomoci Ukrajině financují Spojené státy a Nizozemsko. Podnik staré tanky T-72 pro ukrajinskou armádu připravoval i loni. Modernizované tanky T-72 mají výkonnější motor, nové komunikační systémy, digitální diagnostiku, moderní zaměřovací systémy a také přídavné dynamické pancéřování.

Válka na Ukrajině, kterou loni na konci února vojensky napadlo Rusko, podle vedení Excalibur Army výrazně zvýšila poptávku po zbraních a vojenské technice. „Vzhledem k vývoji situace předpokládáme zvýšenou poptávku po produktech nabízených společností Excalibur Army. V situaci, kdy nelze vzhledem k produkčním kapacitám společnosti Excalibur Army rychle zvýšit výrobu a tedy dodávky, musí být v čase posouvány projekty pro zahraniční zákazníky,“ upozornilo vedení Excalibur Army, podle kterého se stát musí v krizové situaci spolehnout na tuzemský obranný průmysl.

Zbrojovka Excalibur Army kvůli rostoucí poptávce po vojenské technice investuje ve svém závodě ve Šternberku zhruba 650 milionů korun do stavby další výrobní haly a instalace nových technologií. Z výroční zprávy vyplývá, že montážní hala s plochou 6600 metrů čtverečních má být v areálu šternberského závodu Excalibur Army uvedena do zkušebního provozu na začátku roku 2025. „Zaměřena bude na montáž kolové techniky, a to zejména houfnic Dita, Dana, Caesar a Morana, dále na montáž vozidel Patriot, ženijní techniky a vyprošťovací techniky AM-50, AM-70, TREVA 30 a TRCV 30,“ stojí ve výroční zprávě.

Společnost Excalibur Army je hlavní partnerem francouzské zbrojovky Nexter na montáž objednaných houfnic Caesar pro českou armádu. „Díky tomu budeme v letech 2024 až 2027 provádět finální montáž 60 houfnic u nás ve Šternberku,“ uvedlo vedení Excalibur Army. Česká armáda dostane od francouzské firmy Nexter Systems 62 houfnic Caesar, stát dohromady budou 10,3 miliardy korun.

Po zprovoznění nové montážní haly firma Excalibur Army ve Šternberku zaměstná dalších 100 až 150 zaměstnanců v provozu a 30 až 50 administrativních pracovníků. Loni počet zaměstnanců Excalibur Army vzrostl ze 487 v roce 2021 na 524. Firmy holdingu CSG, který vlastní Michal Strnad, působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu a vyrábějí zbraně, munici či speciální vozidla. Nejznámějším členem holdingu je kopřivnická automobilka Tatra Trucks.