Pokud máte tento gen, sportovní hvězda z vás nikdy nebude! Může za to dědictví z pravěku
15. 8. 2025 – 14:33 | Zpravodajství | Alex Vávra
Genetická stopa po dávných neandertálcích může i dnes ovlivňovat lidskou výkonnost. Mutace v enzymu AMPD1, kterou nese část populace, snižuje schopnost rychle doplňovat energii ve svalech a může tak ubrat šance na cestě k vrcholovému sportu.
Vědci objevili genetickou variantu zděděnou po neandertálcích, která může snižovat šance stát se elitním sportovcem. Tento gen ovlivňuje enzym AMPD1, klíčový pro tvorbu energie v kosterních svalech. Mutace se dnes vyskytuje u zhruba 8 % Evropanů, 3 % původních obyvatel Ameriky a 2 % obyvatel jižní Asie. U Afričanů, východních Asiatů a Afroameričanů však chybí. Do lidské populace se dostala před přibližně 50 000 lety, kdy se moderní lidé křížili s neandertálci v Evropě a západní Asii.
AMPD1 pomáhá při intenzivní fyzické námaze rychle doplňovat zásoby energie v podobě molekuly ATP, kterou buňky využívají jako palivo. Při extrémním výkonu se ATP vytváří z molekul ADP, přičemž vzniká i vedlejší produkt AMP. Ten je následně odstraňován právě enzymem AMPD1. Jenže u nositelů neandertálské varianty má enzym nižší aktivitu, což vede k hromadění AMP ve svalech a pomalejšímu doplňování energie.
Laboratorní testy a genetické experimenty
Aby vědci zjistili, jak moc tato varianta ovlivňuje výkon enzymu, vytvořili v laboratoři neandertálskou verzi AMPD1. Výsledky byly jednoznačné – enzym byl o 25 % méně aktivní než běžná lidská verze. Následně geneticky upravili myši tak, aby nesly tuto variantu, a aktivita enzymu klesla dokonce až o 80 %. Takový pokles znamená výrazné omezení schopnosti rychle doplňovat energii při fyzické zátěži.
Analýza více než 2 700 lidí ukázala, že nositelé alespoň jedné kopie neandertálského genu mají o 50 % nižší pravděpodobnost stát se špičkovými sportovci. Mezi elitními atlety se varianta vyskytovala u 4 až 14 procent, zatímco mezi nesportovci u 9 až 19 procent. Pro většinu lidí v běžném životě však tato genetická odlišnost neznamená žádnou nevýhodu – projeví se jen při extrémní vytrvalostní nebo silové zátěži, kde rychlá obnova energie hraje klíčovou roli.
Jak to měli neandertálci
Pro jejich životní styl tato varianta zřejmě nepředstavovala zásadní problém. Objevuje se jak u raných, tak u pozdějších neandertálců, což ukazuje, že byla v populaci stabilně přítomná po tisíce let. Někteří dnešní lidé navíc nesou mutace, které narušují funkci AMPD1 úplně, a přesto nemají vážnější zdravotní potíže. Podle vědců je možné, že kulturní a technologický pokrok u obou druhů snížil potřebu extrémního svalového výkonu. I když tedy gen mohl mírně omezovat schopnost vydržet dlouhý běh či náročný sprint, neandertálci s ním dokázali bez potíží žít. Pro dnešního člověka má jeho vliv hlavně symbolickou podobu – pokud by chtěl bojovat o olympijské zlato, mohl by mít v sobě drobný handicap, který se však v běžném životě vůbec neprojeví.