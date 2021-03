Zavřená kadeřnictví zrodila nový typ účesu: 'Nahoď cop'

Splihlé vlasy? Nevadí! Flekaté odrosty? Nevadí! Roztřepené a suché konečky? Nevadí! Vše jde vyřešit i bez kadeřníků, které protipandemická nařízení donutila mít už několik měsíců zavřená studia. I celebrity přišly na to, že přerostlé či neupravené vlasy volající po stříhání lze umlčet snadno a rychle - copem.

K nošení copů a copánků už se uchýlila řada slavných, elegantních žen. Kim Kardashianová-Westová, která je proslulá jak svou dlouhou hřívou, tak zálibou v jejím umělém prodlužování, minulý týden vložila na instagram fotografii se synem Saintem, na níž má vlasy spletené do copů.

Herečka Tracee Ellis Ross, vlastním jménem Tracee Joy Silbersteinová, která vlastní značku přípravků pro vlasovou péči Pattern, nosí copy pravidelně a minulý týden zveřejnila na YouTube video, jak si uplést čtyři úžasné copánkové účesy den předtím, než si musíte umýt vlasy.

Mary-Kate Olsenová, Taylor Swiftová a Lily-Rose Deppová už také přešly na copánky - a tento trend sahá i mimo rámec osobnosti s ověřeným účtem na instagramu.

Chloé Zhaoová, režisérka filmu Země nomádů, převzala Zlatý glóbus za nejlepší filmové drama prostřednictvím aplikace Zoom oblečená v prostém zeleném topu a vlasy spletenými do dvou copánků.

Vynucená kreativita

Několik redaktorek časopisu Vogue se také svěřilo, že jsou pro ně copy východiskem, jak zkrotit přerostlé kadeře.

"Poslední dobou jsem se hodně potýkala se svým účesem. Navzdory veškerému úsilí moje vlasy zůstávaly zplihlé a trápilo mě to pokaždé, když jsem se viděla na Zoomu," svěřila se americká redaktorka Vogue Ella Rileyová-Adamsová. "Když jsem hledala nějaké řešení, copy mi nabídly příjemnou alternativu k přísně utaženému culíku," dodala.

Šéfredaktorka webové stránky Refinery29 Jacqueline Kilikitaová míní, že trend copů se vynořil v souvislosti s vynucenou kreativitou kvůli koronavirovým opatřením.

"Když jsou módní salóny uzavřené, dává smysl, že upřednostňujeme rychlé, nekomplikované účesy, které zvládneme samy. A když jsou zapletené do copů, dá se taky pěkně schovat jakékoli poškození vlasů - nepovedené domácí barvení nebo suché konečky," dodala Kilikataová.

Nádech nostalgie

Copy fungují pro všechny možné druhy a typy vlasů, jak dokazují videa na serveru TikTok, kde se příspěvky s hashtagem #pigtails (copy) dočkaly 64 milionů zhlédnutí. "Tutoriály dokazují, že copy mohou vypadat dobře na komkoli, netrvají déle než pár minut a dají se zaplést na všech druzích vlasů," uvedla Kilikataová.

Krom toho, že jsou schopné vyčarovat z nouze ctnost, s sebou copy přinášejí také nádech nostalgie. V 90. letech 20. století je nosily takové hvězdy, jako Britney Spearsová či Jennifer Anistonová.

"Milovníci krásy a módy jsou posedlí vlasovými trendy 90. let. A i když stále zůstávají oblíbené vlasy stažené dozadu s dvěma volnými prameny lemujícími tvář anebo rovně zastřižené mikádo, copy je nyní co do popularity překonávají," dodala Kilikitaová.

A zřejmě to tak zůstane, dokud se znovu neotevřou kadeřnictví.