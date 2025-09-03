Závan historie: Po 34 letech otevřena tajná schránka princezny Diany
3. 9. 2025 – 14:15 | Zpravodajství | Alex Vávra
Časová kapsle princezny Diany, ukrytá v roce 1991 v dětské nemocnici v Londýně, byla po 34 letech odhalena. Uvnitř se našly poklady devadesátých let – od kapesní televize přes CD Kylie Minogue až po semena stromů – a celý objev znovu připomněl odkaz princezny lidských srdcí.
V srdci Londýna se odehrál okamžik, který připomněl kouzlo devadesátých let i mimořádnou osobnost princezny lidských srdcí. Nemocnice Great Ormond Street Hospital for Children (GOSH) při rekonstrukci budovy objevila časovou kapsli, kterou zde v březnu 1991 uložila sama princezna Diana. Měla vydržet skrytá stovky let, ale demolice zdi při stavbě nového Dětského onkologického centra ji odhalila už nyní – po 34 letech.
Princezna Diana tehdy působila jako prezidentka nemocnice a byla známá svou blízkostí k malým pacientům. Nebyla jen tváří charitativních akcí, ale opravdu chodila mezi děti, mluvila s nimi a trávila s nimi čas. Když přišel okamžik uložení kapsle, dokázala přirozeně zapojit i děti, které předměty vybíraly. Jeden z nich, tehdy jedenáctiletý David Watson, vzpomíná: „Ptala se mě, co uděláme dál, kde si myslím, že bychom měli stát. Všechno věděla, ale chtěla, abych se cítil důležitý a v klidu.“ Tento detail znovu ukazuje lidskost, díky níž si Diana získala srdce lidí po celém světě.
Poklad z devadesátek
Obsah kapsle je fascinující sondou do začátku devadesátých let. Mezi předměty byl kapesní televizor, CD Kylie Minogue, semena stromů, evropský pas, sada britských mincí, solární kalkulačka, hologram sněhové vločky i list recyklovaného papíru. Každý z nich nesl silnou symboliku. Watson vysvětlil, proč vybral právě hudební CD: „Tehdy technologie postupovaly neuvěřitelně rychle. Mobilní telefony ještě neexistovaly a CD bylo něčím, co symbolizovalo budoucnost.“ Recyklovaný papír měl zase ukázat, že svět teprve začíná přemýšlet o ekologii a o dopadu, jaký lidstvo má na planetu. Byla to malá, ale významná připomínka, že otázky životního prostředí se právě tehdy dostávaly do veřejné debaty.
Ačkoli některé předměty poškodila voda, většina se dochovala ve velmi dobrém stavu. „Bylo to, jako by někdo otevřel okno do devadesátých let – vše působilo tak povědomě, a přitom už tak vzdáleně,“ popsali zaměstnanci nemocnice.
Odkaz princezny lidských srdcí
Na odhalení kapsle se přišli podívat i lidé, kteří s GOSH spojili svůj život. Mezi nimi i Rochana Redkar, klinická pracovnice hematoonkologické jednotky. „Bylo úžasné být součástí této události. Do GOSH jsem nastoupila teprve před šesti měsíci a měla jsem obrovskou radost, že se mohu podílet na vyzvednutí časové kapsle, která byla zakopána v roce, kdy jsem se narodila!“ řekla s dojetím.
Princezna Diana zemřela tragicky v roce 1997, když jí bylo pouhých 36 let. Přesto i více než čtvrt století po její smrti dokazuje taková událost, jak silně její odkaz přetrvává. Časová kapsle není jen sbírkou starých předmětů, ale i poselstvím – připomínkou doby, kdy svět vstupoval do éry technologií, ale také začal brát vážně otázky životního prostředí. Objevení kapsle přineslo nostalgii, emoce a úsměvy. A také jasný důkaz, že Diana dokázala svým osobním přístupem a symbolickými gesty vtisknout i zdánlivě obyčejným věcem nadčasový význam.