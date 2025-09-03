Princezna lidských srdcí: Jaká byla poslední slova princezny Diany?
3. 9. 2025 – 8:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Byla krásná, milovaná a jiná než ostatní členové královské rodiny. Princezna Diana zemřela před 28 lety v Paříži při tragické nehodě, jejíž ozvěna stále bolí. Její poslední slova a odkaz připomínají, proč navždy zůstala princeznou lidských srdcí.
Už je to 28 let, co svět přišel o princeznu Dianu. Byla mladá, krásná, oblíbená a především lidská – a právě proto si vysloužila přezdívku princezna lidských srdcí. Její smrt 31. srpna 1997 otřásla nejen Velkou Británií, ale celou planetou. Byl to okamžik, který zastavil čas a rozdělil život mnoha lidí na „před“ a „po“.
Osudná noc v Paříži
V té noci se Diana s partnerem Dodim Fayedom snažila uniknout dotěrným fotografům, kteří je pronásledovali ulicemi Paříže. Řidič Henri Paul však nezvládl řízení a v rychlosti narazil do pilíře v podjezdu Pont de l’Alma. Náraz byl ničivý. Na místě zahynul Henri Paul i Dodi Fayed. Jediným přeživším zůstal těžce zraněný osobní strážce Trevor Rees-Jones. Mezi prvními dorazil na místo hasič Xavier Gourmelon. V troskách nepoznal princeznu, jen „blonďatou ženu“ na zadním sedadle. Přistoupil k ní, držel ji za ruku a snažil se jí dodat klid. V té chvíli Diana promluvila svá poslední slova, která mají dodnes mrazivý nádech: „Můj Bože, co se stalo?“ Jen krátce poté její srdce přestalo bít. Gourmelon se ji snažil oživit a na okamžik se zdálo, že uspěl – znovu začala dýchat. On i další záchranáři věřili, že přežije.
„Byl jsem přesvědčený, že bude žít,“ vzpomínal později Gourmelon. „V sanitce byla při vědomí a já věřil, že to zvládne. Když jsem se dozvěděl, že v nemocnici zemřela, byl to obrovský šok. Dodnes na tu noc nedokážu zapomenout.“
Poslední rozloučení
Navzdory veškeré snaze lékařů byla Diana v nemocnici Pitié-Salpêtrière v Paříži ve čtyři hodiny ráno prohlášena za mrtvou. Bylo jí pouhých 36 let. Ta zpráva se šířila světem rychlostí blesku a způsobila vlnu zármutku, jakou moderní dějiny nepamatují. Před Kensingtonským palácem se začaly hromadit tisíce a pak desetitisíce lidí. Přinášeli květiny, fotografie, svíčky a psali vzkazy ženě, kterou většina z nich nikdy osobně nepoznala, a přesto cítili, že je jim blízká. Její soucit, empatie a odvaha postavit se královským konvencím se hluboce zapsaly do srdcí obyčejných lidí.
Její pohřeb sledovalo odhadem 2,5 miliardy diváků po celém světě – tiché moře lidí, které spojila jedna jediná ztráta. Lidé plakali, i když možná sami nevěděli proč. Bylo to, jako by odešla část jejich vlastního života.
Princezna Diana odešla příliš brzy. Její příběh, plný světla, soucitu i bolesti, však zůstává živý. Pro mnohé symbolizuje odvahu být lidský i v prostředí, kde vládnou pravidla, protokol a chladný odstup. A tak i dnes, po 28 letech, zůstává její jméno spojeno s něhou, smutkem a zároveň s nadějí, že lidé nezapomenou, jak moc dokáže změnit svět obyčejná laskavost. Diana už mezi námi není, ale její obraz se nikdy nevytratil – princezna lidských srdcí zůstává v paměti těch, kteří na ni nikdy nezapomenou.