Zatímco si Izrael připomíná rok od brutálních útoků, sílí jeho bombardování Libanonu

V rámci pokračující eskalace vojenských akcí izraelská armáda 7. října 2024 oznámila rozsáhlé nálety na pozice Hizballáhu v jižním Libanonu.

Oznámení se shoduje s významným datem - výročím brutálního útoku Hamásu ze 7. října, který šokoval izraelskou i světovou veřejnost a vedl k rok trvající kampani Izraele, která si vyžádala desítky tisíc mrtvých. A ačkoliv se aktuálně upírají pohledy na Libanon, kde se stupňuje vojenská kampaň Izraele, ten nadále pokračuje v bombardování a destrukci Gazy.

Jak uvedla izraelská armáda, "IAF (izraelské letectvo) v současné době provádí rozsáhlé údery na teroristické cíle Hizballáhu v jižním Libanonu". Rozhodnutí izraelské vlády zintenzivnit letecké údery není pouze vojenskou taktikou, ale také součástí širšího vzorce reakce na nedávné provokace a útoky. Bohužel, v rámci deklarovaných útoků na vojenské cíle dochází k opakovaným zabitím civilistů, přičemž v Bejrútu patří mezi časté oběti členové záchranných složek. Situace v regionu zůstává velmi nestabilní, neboť Hizballáh v minulosti agresivně reagoval na izraelské operace, což může zvýšit riziko širšího konfliktu.

Napětí mezi Izraelem a Hizballáhem v průběhu let kolísalo a často se stupňovalo během konkrétních výročí nebo významných událostí v regionu. Sedmý říjen je nyní nejen výročím strašlivých útoků Hamásu, ale také připomínkou neustálého stavu konfliktu, který tuto oblast sužuje a opět se rozvinul i do Libanonu. Mezinárodní společenství sice situaci pozorně sleduje a obává se dalších kroků, kdy by mohl válečný konflikt plně přesáhnout hranice Libanonu, nicméně nedělá žádné další kroky k reálnému zastavení bojů a prioritizaci pomoci civilistům.

V souvislosti s leteckými útoky se obyvatelé v jižním Libanonu připravují na možné následky, které mohou kromě leteckého bombardování představovat i pozemní invazi. Té se ale asi bude Izrael bránit, alespoň v širším spektru, protože by přinesla další ztráty, které by ještě více poškodily premiéra Netanjahu v očích izraelské veřejnosti. Faktem ale je, že přesunutí bojů do Libanonu vytváří extrémně krizovou situaci, ke které se navíc přidal raketový útok Íránu, na který ještě Izrael nějakou formou odpoví.

Souhrnně řečeno, pokračující údery izraelského letectva proti Hizballáhu ilustrují pokračující konfrontační povahu izraelské obranné strategie v regionu poznamenaném trvalým konfliktem. S rostoucím napětím zůstávají vlády i místní obyvatelstvo v pohotovosti před tím, co se ještě může v regionu stát.