Fotbalový zápas skončil masakrem. V tlačenici a chaosu zahynulo 174 lidí

Při násilnostech a chaosu a tlačenici po zápase indonéské první fotbalové ligy tam zemřelo v sobotu večer nejméně 174 lidí. Dalších více než 180 jedinců, včetně žen a dětí, utrpělo zranění, mnoho z nich je v kritickém stavu, takže počet obětí ještě může stoupnout.

Konflikt vypukl poté, co fanoušci poraženého domácího týmu vtrhli na hřiště. Policie po neúspěšné snaze je z něj dostat nasadila slzný plyn, jeho použití na stadionech je ale podle bezpečnostních pravidel Mezinárodní fotbalové federace FIFA zakázané.

BREAKING: Over 100 people were killed and 200 injured in a riot at a football stadium in Malang Indonesia, authorities said. #news #BreakingNews #Newsnight #NewsUpdate #NewsBreak #soccer #Indonesia #malang#AremavsPersebaya#arema #Kanjuruhan #bonekjancok #football pic.twitter.com/SXhCPfTId9