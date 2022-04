Máme válečné Velikonoce, pravil papež a pranýřoval Rusko za krutou válku na Ukrajině

Papež František vyzval světové vůdce, aby vyslyšeli prosby lidu o mír na Ukrajině. Ve svém tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) v neděli kritizoval Rusko za to, že Ukrajinu zatáhlo do krutého a nesmyslného konfliktu.

Letošní Velikonoce označil nejvyšší představitel katolické církve za „Velikonoce válečné“. Zpravodajství Češi vybrali na Ukrajinu přes tři miliardy, z toho třetinu na nákup zbraní „Ukrajina je těžce zkoušena násilím a destrukcí kruté a nesmyslné války, do které byla zatažena. Viděli jsme příliš mnoho krve, příliš mnoho násilností... přestaňte s ukazováním svalů, když lidé trpí,“ pravil František. Velikonoční mše a poselství se letos poprvé po dvou letech uskutečnily přímo na Svatopetrském náměstí, v předchozích letech papež mši sloužil kvůli pandemii covidu-19 v omezeném režimu uvnitř Svatopetrské baziliky. Na Svatopetrském náměstí a v přilehlém okolí Františkovým slovům naslouchaly desítky tisíc lidí. Vatikán jejich počet odhadl na 50 000. Mohlo by vás zajímat Buďme svorní a nezvykejme si válčit, vyzval papež ve vánočním poselství

