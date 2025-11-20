Začal nový Bachelor! O drama nebyla nouze: První hádka i slzy
20. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Začátek druhé série Bachelor Česko nasadil laťku vysoko.
Po dlouhém čekání se mohou příznivci reality show zaměřených na lásku, vztahy a drama konečně zaradovat: Druhá řada Bachelor Česko je tady.
Jedná se přitom o světový unikát díky experimentálnímu formátu dvou Bachelorů: Pánové dokonalí jsou Miroslav a Martin Dubovičtí, identická dvojčata, která je občas vážně docela problém rozeznat. Nepochybně s tím budou bojovat i slečny ve vile.
„Já jsem muž, který potřebuje vědět, že je milován. Potřebuju slyšet, že ty city nejsou jen ve vzduchu, ale že jsou vysloveny. Bohužel se často ptám sám sebe, jestli jsi připravená na to, co znamená být spolu. A přiznám se, že ty odpovědi jsem nenašel,“ začal novou sérii přiznáním bachelor Mirek se slzami v očích, čímž naznačil, že se nebojí dát průchod emocím.
Ve vile byl zatím jen on, na příchod bratra, které tvůrci show bezpochyby podají jako šokující odhalení, se teprve čeká.
Následoval nástup nápadnic. Slečny se hned od prvních momentů předháněly ve snaze zaujmout a snad nejostřeji se o to pokusila barberka Valerie: „Svou práci mám ráda, chodí tam vždy upravení lidé na úrovni. Tím, že to nestojí úplně málo peněz, tak tam nechodí žádné socky,“ hlásila sebevědomě.
Následoval tyjátr, který si připravily kamarádky Sarah a Mary (ne, ne TA Mary): „Nikdo vlastně neví, že jsme kamarádky… Vím, že to nedokážeme dlouho hrát… My máme vymyšlenou scénku.“
Krátce po nástupu na scénu pak rozpoutaly předpřipravenou hádku, po níž následoval smích a přiznání, že šlo o vtip. Ne všichni se mu smáli.
Své si vyslechla také Šárka Peková, která dorazila v kabátu a černé paruce.
Natália Al-Imam si hned rýpnula: „Doufám, že je pod tím kabátem aspoň nahá, aby to bylo aspoň trošku zajímavý.“
„Mně trošku připadá jako z nějakého lechtivého filmečku,“ přisadila si Renáta Plíhalová.
Uvidíme, jaké konflikty a usmíření přinese další soužití slečen, až se show rozběhne naplno.