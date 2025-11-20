Senioři mohou dostat tisíce na novou ledničku či pračku, jen si musí říct státu
20. 11. 2025 – 6:13 | Magazín | Anna Pecena
Udělali jste si někdy audit domácích spotřebičů, které vás tahají peněženku? V době rostoucích cen energií nemusí být výměna starších „žravých“ zařízení luxus, ale chytrý tah. V Česku existují dotační programy, které umožňují domácnostem ve znevýhodněné pozici – často i seniorům – získat podporu na výměnu starého spotřebiče za úsporný typ. Pokud o tom nevíte, přicházíte o peníze.
Jak to v praxi funguje
Nová zelená úsporám (NZÚ) patří mezi hlavní nástroje státní podpory energetické efektivity. Do kategorie způsobilých opatření patří i „výměny starých spotřebičů za nové a účinnější typy“. I když se častěji mluví o výměně kotlů nebo zateplení, tak výměna spotřebičů je uvedena jako možné investiční opatření s dlouhodobým efektem. Pro vás jako seniora to znamená, že pokud máte doma pračku, ledničku či mrazák starší energetické třídy, můžete uvažovat o výměně s podporou.
Další programy pro nízkopříjmové domácnosti i seniory připouštějí plné pokrytí nákladů – tedy podporu až 100 % způsobilých výdajů. To znamená, že byt nebo dům staršího majitele, který například pobírá důchod nebo jiný příspěvek, může mít nárok na výraznou podporu bez nutnosti velkého vstupního kapitálu.
Proč je to vhodné právě pro seniory
Starší spotřebiče mívají výrazně horší energetickou účinnost, vyšší spotřebu elektřiny či vody a nižší spolehlivost – což pro seniory znamená nejen vyšší náklady, ale i riziko poruchy či nutnosti servisu. Výměnou za úsporný model získáte nižší měsíční účty, menší starosti s opravy a v některých případech dotaci, která sníží či zcela pokryje investici. Navíc tento typ podpory není obecně velmi medializován — jako by zůstal „skrytý“ pro ty, kdo si nevšimli, že změna je možná.
Jak se do toho pustit
Nejprve zjistěte, zda váš spotřebič patří mezi ty „staré“ – energetická třída A-/B nebo starší, vysoká spotřeba či často opravovaný. Dále navštivte web vašeho poskytovatele dotací (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které uvádí výměnu spotřebičů jako možnost). Vyplňte žádost – u nízkopříjmových domácností či seniorů často bezplatně – připravte doklady o příjmu, potvrzení vlastnictví bytu nebo domu, faktury a technické listy nového zařízení. Zajistěte, že nové zařízení splňuje podmínky účinnosti („úsporná“ třída, certifikace). Po schválení můžete zakoupit nový spotřebič, instalovat jej a požádat o proplacení. Mějte na paměti, že dotace bývá časově omezená nebo má vyčerpatelný alokační rámec – nenechte si ji uniknout.
Pokud jde o peníze, opravdu to dává smysl: jeden nový úsporný spotřebič může ušetřit stovky až tisíce korun ročně v závislosti na používání. A když k tomu přidáte podporu, je to výborná příležitost pro důchodce, kteří chtějí snížit své výdaje, nemít starosti a zároveň udělat něco pro lepší stav své domácnosti.