Za Timmermanse míří do Evropské komise Hoekstra, převezme zelenou agendu

Nizozemská vláda nominovala svého dosavadního ministra zahraničí Wopkeho Hoekstru na nového eurokomisaře z Nizozemska. Premiér Mark Rutte ho označil za dobrého kandidáta a samotný Hoekstra vyjádřil vděčnost za to, že byl navržen na nástupce Franse Timmermanse, který se vrací do domácí nizozemské politiky. Hoekstra by měl převzít i klimatickou část Timmermansova portfolia.

Dosavadní místopředseda Evropské komise a evropský komisař pro klima Timmermans podal tento týden demisi, aby mohl vést společnou kandidátku nizozemské Strany práce (PvdA) a Zelené levice v listopadových parlamentních volbách. Jeho cílem je stát se příštím nizozemským premiérem. Sedmačtyřicetiletý křesťanský demokrat Hoekstra je šéfem nizozemské diplomacie a vicepremiérem od roku 2022, předtím byl ministrem financí. „Je velmi zkušený ve finanční a zahraniční politice,“ zdůvodnil Rutte už ráno po nominaci Hoekstry. „Myslím, že máme v Hoekstrovi dobrého kandidáta,“ řekl později Rutte, který od minulého měsíce stojí v čele vlády v demisi. Hoekstra se však kvůli ostrým vyjádřením o jejich rozpočtové politice znelíbil jihoevropským členským zemím EU v době koronavirové krize. Tento konflikt je už ale zažehnán, ujistil nyní Rutte. Část Timmermansovy agendy převzal místopředseda EK ze Slovenska Maroš Šefčovič. Zatímco Hoekstra bude mít na starosti klimatickou část Timmermansovy agendy, Šefcovič se ujal celkové koordinace unijní zelené politiky. Hoekstru čeká pravděpodobně tvrdé uchazečské slyšení v Evropském parlamentu, kde by mohl získat jen těsně většinovou podporu. Evropská lidová strana (EPP) v europarlamentu přitom většinu nemá, a tak bude Hoekstra muset získat i podporu dalších skupin. Pokud bude jmenován, převezme Hoekstra v Evropské komisi pravděpodobně odpovědnost za politiku týkající se klimatické změny. „Klima je jedním z největších témat naší doby,“ řekl dnes Hoekstra novinářům v Haagu. „Jsem nesmírně poctěn a velmi vděčný za to, že jsem byl navržen jako nástupce Timmermanse.“ Mohlo by vás zajímat Frans „Green Deal“ Timmermans opouští Evropskou komisi, povede levici do nizozemských voleb

EU schválila reformu trhu s emisními povolenkami, klimatické normy jsou dle Polska nerealistické

Státy EU a europoslanci se shodli na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie