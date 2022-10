Aktualizováno: Za šetření elektřinou sleva, hlásí PRE

Pražská energetika (PRE) dá slevu domácnostem, které v zimě meziročně sníží spotřebu elektřiny. Chce tak odběratele motivovat k úsporám. Speciální prémie se klientovi připíše na jeho zákaznický účet u PRE a následně odečte z platby za elektřinu v rámci nejbližšího vyúčtování.

Výše slevy závisí na distribuční sazbě a také výši dosažené úspory, pohybovat se bude od 750 do 3000 korun. Zákazník bude muset nárok na slevu prokázat, řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Firma tvrdí, že podle jejích informací je prvním velkým dodavatelem v ČR, který podobnou slevu nabízí.

PRE dodává zhruba 700 000 domácností především v Praze. Domácnost, která dosáhne během nadcházející zimní topné sezony prokazatelné úspory při spotřebě elektrické energie, dostane slevu. Podmínkou je, že zákazník musí být klientem PRE v období od 1. října 2021 do 1. července 2023. PRE bude rozlišovat dvě skupiny zákazníků, a to podle distribučních sazeb elektřiny.

První skupinou jsou zákazníci s jednotarifní distribuční sazbou, kteří elektřinou pouze svítí, případně i vaří a používají běžné spotřebiče jako pračka, myčka, lednice nebo televize. Druhou skupinou jsou zákazníci s dvoutarifní distribuční sazbou, tedy domácnosti, které elektřinu využívají na ohřev vody nebo topení.

Zákazníci musí pro připsání odměny snížit meziročně svou spotřebu v porovnání s obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022. Domácnosti s jednotarifní sazbou obdrží při úspoře elektřiny pět procent prémii 750 korun, při úspoře alespoň deseti procent dostanou od PRE 1500 Kč. Domácnosti s dvoutarifní sazbou dostanou při meziroční úspoře alespoň deseti procent 1500 korun, pří úspoře nad 20 procent získají prémii 3000 korun.

Zákazník musí pro prokázání úspory udělat vlastní odečet elektroměru, a to tak, že pořídí jeho fotografii a nahraje ji on-line do speciální aplikace na webové stránce PRE. První fotografie elektroměru musí být pořízena a odeslána přes webovou stránku na počátku topné sezóny, konkrétně v období od 1. listopadu 2022 do 15. listopadu 2022. Na pořízení a odeslání druhé fotografie je stanoven termín od 31. března 2023 do 15. dubna 2023.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes označil záměr PRE za krok správným směrem, který je v zájmu celé společnosti. Firmě poděkoval. Doufá, že jde o první vlaštovku mezi dodavateli. Ministerstvo se podle něj bude snažit vytvořit podobnou motivaci.

Například innogy podobný program neplánuje, řekl ČTK mluvčí Pavel Grochál. Mluvčí polostátní společnosti ČEZ Roman Gazdík uvedl, že firma v současnosti připravuje další kroky, jak zákazníky odměnit za to, aby šetřili energie, také je chce motivovat k úsporám. „Vedle vládní pomoci jsou úspory pro zvládnutí této topné sezony klíčové. Už teď zákazníkům umožňujeme snížit zálohy, a ulevit tak rodinnému rozpočtu, pokud po nějaký čas sníží svou spotřebu a zadají o tom samoodečet,“ řekl Gazdík.

Praha omezí teplotu v městských budovách na maximálně 22 stupňů Celsia

Pražský magistrát omezí maximální možnou teplotu vytápění v městských budovách na 22 stupňů Celsia. V prostorách, kde se lidé zdržují pouze krátce, například v kuchyňkách a podobně, bude snížena na 19 stupňů. V bazénech bude moci být v otevírací době maximálně 24 stupňů Celsia, poté se teplota sníží. Ve sportovních halách bude 19 stupňů Celsia. Důvodem je úspora energií kvůli vysokým cenám. Vyplývá to z metodiky, kterou dnes schválili pražští radní. Snižovat teplotu nařídil magistrát svým organizacím poprvé již letos v červnu a rovněž omezil večerní nasvícení památek.

Plyn je v ČR nejvíce využíván v průmyslu a energetice, pak v domácnostech, v takzvané nevýrobní sféře a zbytek v dopravě a zemědělství. „V Praze je struktura spotřeby plynu díky malému zastoupení průmyslu jiná, nejvíce plynu spotřebovávají organizace a instituce z nevýrobní sféry, dále domácnosti, a pak až průmysl a energetika,“ píše se v dokumentu.

Obecný limit vnitřní teploty v prostorách budov, ve kterých jsou přítomny osoby, tak bude kvůli úspoře nastaven na 22 stupňů Celsia. „V prostorách budov, ve kterých je přítomnost osob pravidelná jen po určitou část dne, bude snížena vnitřní teplota mimo oficiální úřední či otevírací hodiny, s přihlédnutím k tepelné setrvačnosti objektu, na nejvýše 19 stupňů Celsia,“ píše se v dokumentu.

Ve společných a ostatních vnitřních prostorách administrativních, školních a obytných budov bude vnitřní teplota udržována v pracovní dny od 08:00 do 20:00 na 19 stupních. Teplota se zvýší pouze v případě, že lidé budou muset zůstat v budově déle, například přesčas.

„Teplota teplé vody v celém systému bude udržována způsobem, který bude předcházet výskytu legionelly, tedy teplota teplé vody bude udržována na alespoň 50 až 55 stupních Celsia,“ píše se v materiálu. Podle dokumentu bude rovněž kladen nárok na důsledné vypínání elektrických spotřebičů v době, kdy je lidé nepoužívají.

Kvůli úspoře energií Praha omezila na začátku září osvětlení památek v metropoli, které nyní namísto do 23:00 svítí jen do 21:30. Město také vytipuje ty památky, u kterých by bylo kvůli úsporám vhodné světla zcela vypnout. Slavnostním osvětlením je v Praze osazeno asi 140 památek. Poprvé vedení Prahy dobu osvětlení památek zkrátilo o dvě hodiny v červnu.