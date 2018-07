Za luxus se už nestydí. Doma mají sbírku ferrari, ale zůstávají skromní

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Trvalo roky, než se Polsko dostalo ze škod, které utrpělo za druhé světové války, pak přišel komunismus. Luxus se stal pro místní sprosté slovo, nyní se konečně vše obrací a Poláci se přestávají stydět za to, že si mohou dovolit luxusní zboží.

Dva kroky před budovou zastavuje šedé ferrari, vystupuje z něj mladá žena v teniskách a slunečních brýlích od Chanela a v náruči drží načesaného malého pejska. Vstupuje do varšavského hotelu Raffles Europejski, který je symbolem návratu luxusu do Polska. Jde k Loursemu: kromě pokojů a suit, jejichž cena za jednu noc se pohybuje od 250 do 4000 eur (6500 až 104 tisíc Kč), je v hotelu historická cukrárna, která nese jméno svého švýcarského zakladatele Laurenta Lourseho, jenž přišel do Varšavy v roce 1820.

Raffles Europejski je legenda, v 19. století byl považován za nejlepší hotel ve východní Evropě. Dnes, po pět let trvající rekonstrukci, tam každý host může využívat služeb osobního majordoma.

V kuloárech se šeptá, že by tam příští rok mohl být butik značky Hermes. Tato francouzská skupina se omezuje na konstatování, že chystá ve Varšavě jistý projekt, a to koncem příštího roku nebo počátkem roku 2020.

V Polsku je luxus stále viditelnější. Svědčí to o vzniku nové bohaté třídy úspěšných majitelů rodinných podniků, realitních agentů či bankéřů. Luxus v zemi dlouhá léta neexistoval, nejprve kvůli tomu, že Polsko utrpělo za druhé světové války velké škody, a později proto, že komunistický režim hlásal rovnost občanů.

Výšková budova Cosmopolitan o 44 podlažích, jejímž autorem je německý architekt Helmut Jahn, který projektoval sídlo Evropské unie v Bruselu, je symbolem tohoto luxusu.

Cena apartmánu v této luxusní minimalistické stavbě se různí podle patra a výhledu: nejžádanější je výhled na Vislu a Staré město, kde metr čtvereční stojí 10 tisíc eur (260 tisíc Kč). Tato částka nepřekvapí v Paříži nebo v Londýně, ale v Polsku, kde je průměrná měsíční mzda v přepočtu 1100 eur (28 500 Kč), vyráží dech.

Ferrari? Nezájem, je jich plná garáž

Majiteli tu jsou ve velké většině Poláci (je zde jen deset procent cizinců), kteří tvoří jakousi komunitu v této "vertikální obci", jež stála 100 milionů eur (2,6 miliardy Kč). Někteří její obyvatelé se nemusejí představovat: jsou mezi nimi filmové hvězdy či známí zpěváci a fotbalisté, o než se zajímají média.

Symbolem luxusu jsou rovněž automobily značek Rolls-Royce, Ferrari, Bentley či Lamborghini. Ještě před několika lety vyvolal vůz vyzdobený malým černým koněm na žlutém pozadí obrovský zájem, ale dnes, tedy alespoň ve Varšavě, neupoutává téměř pozornost.

Polsko má dnes také své sběratele luxusu. Jeden developer pracující pro velkou mezinárodní agenturu říká, že má v garáži tři ferrari. Nejvýznamnější polský sběratel, který nechce být jmenován, jich má 12.

O takových vozech sní mnoho Poláků. Někteří ale nechápou ty, kteří luxusní automobily hromadí. Patří k nim i důchodkyně Hanna Mrowiecová, která žije v malém dvoupokojovém bytě. "Kdybych měla tolik peněz, možná bych si taky ferrari koupila. Ale mít tři? To je absurdní, nemůžete přece jezdit zároveň ve třech ferrari," říká.

Luxus po polsku je často spíše diskrétní a spojený s mecenáši. Majitelka hotelu Raffles Europejski Švýcarka Vera Michalská nechala zakoupit kolem 500 děl moderních polských malířů a sochařů a několik z nich zapůjčila k výzdobě hotelu.

Každý obyvatel Varšavy, nejen šťastný host hotelu, může ve 42. podlaží zadarmo obdivovat expozici děl malíře a sochaře Wojciecha Fangora, kterému se jako jedinému Polákovi podařilo dostat se do Guggenheimova muzea v New Yorku.