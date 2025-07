Za hodinu z Prahy do Drážďan? Megatunel pod Krušnými horami má stát 45 miliard

10. 7. 2025 – 12:13 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Česko a Německo si plácly: začíná se chystat stavba obřího železničního tunelu, který zkrátí cestu mezi Prahou a Drážďany na pouhou hodinu. Projekt má spolknout desítky miliard, samotná výstavba zabere celou dekádu.

Vláda schválila návrh historické smlouvy s Německem o výstavbě takzvaného Krušnohorského tunelu – více než 30 kilometrů dlouhého železničního kolosu, který se stane nejdůležitější součástí chystané vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Drážďany. Český podíl? Zhruba 45 miliard korun a patnáct let trpělivosti.

Tunel, jehož dvě jednokolejné roury povedou pod hřebeny Krušných hor, zrychlí vlakovou dopravu mezi ČR a Německem jako nikdy předtím. Z dnešních 2,5 hodiny by se cesta měla smrsknout na pouhých 60 minut.

Vlaky poletí 200 km/h, nákladní budou brzdit jen trochu

Podzemní úsek bude měřit více než 30 kilometrů, z toho téměř 12 kilometrů na české straně. Vlaky osobní dopravy se tu mají řítit rychlostí až 200 kilometrů v hodině, nákladní stroje si vystačí se 120.

„Jde o zásadní posun v propojení Evropy, a tím pádem i o zásadní investici do budoucnosti české infrastruktury,“ tvrdí ministr dopravy Martin Kupka, podle něhož smlouva zajišťuje jednotné technické a bezpečnostní parametry celé stavby. Tunel má být vybaven evropským systémem řízení dopravy a veškerým zázemím pro případ mimořádných situací – od evakuačních cest po požární zabezpečení.

Trakční vedení bude střídavé, výhradně elektrické. Smlouva se týká nejen samotné výstavby, ale i provozu tunelu. Platnost dokumentu začne po jeho podpisu ministry dopravy obou zemí a následné ratifikaci parlamenty.

Výkop? Nejdřív za pár let

Výstavba samotná zabere podle odhadů minimálně deset let. První bagry se do země zakousnou nejdříve za několik let – podle Správy železnic může být hotovo kolem roku 2040.

Financování? Mix státních peněz a evropských dotací. Česká strana ponese přibližně 39 % nákladů, což při aktuálním odhadu znamená 45 miliard korun – rozložených do přibližně patnácti let.

Kupka: Jsme připraveni, čekáme na podpis

Podle ministra Kupky je Česko připraveno smlouvu podepsat co nejdřív. „O projektu jednáme s dalšími evropskými partnery, cílem je zajistit i silnou finanční podporu z nového evropského rozpočtu. Už příští týden se o tom budu bavit s německým ministrem dopravy Patrickem Schniederem přímo v Praze,“ řekl.

Krušnohorský tunel má ambici stát se jedním z největších dopravních projektů střední Evropy a symbolem nového železničního propojení mezi Východem a Západem. Až přijde den, kdy do Drážďan pojedete na kafe za hodinu, možná si vzpomenete, že to všechno začalo právě teď.