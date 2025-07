Když fikce zrcadlí realitu: Proslulý světový spisovatel stáhnul své dílo z prodeje. Ale proč?

Stephen King, autor děsivých bestsellerů jako To, Osvícení nebo Hřbitov zvířátek, napsal během své kariéry desítky knih, které nahánějí hrůzu čtenářům po celém světě. Jen jedna z nich ale vyvolala tak silnou reakci, že se ji rozhodl navždy stáhnout z oběhu. Ne kvůli nadpřirozeným prvkům nebo brutalitě – ale proto, že se až děsivě začala prolínat s realitou.

Jmenuje se Rage. King ji napsal už jako středoškolák v roce 1965, ale vydal ji až v roce 1977, pod pseudonymem Richard Bachman. Tehdy nikdo netušil, že jde o jeho práci. A přestože se to možná zpočátku zdálo jako další temný román o násilí, brzy se ukázalo, že jeho obsah je mnohem problematičtější. Příběh sleduje Charlieho Deckera, duševně narušeného středoškoláka, který po výbuchu vzteku zastřelí učitele a drží třídu jako rukojmí. V průběhu jednoho dusného odpoledne rozebírá psychiku spolužáků a nutí je postavit se tváří v tvář vlastním selháním. Žádné útěky do světa duchů nebo monstrózních klaunů – Rage se odehrává v reálném prostředí, s reálným šílenstvím.

Kniha, která se začala objevovat u školních střelců

Od osmdesátých let začala kniha figurovat v několika skutečných tragédiích. V roce 1988 držel student Jeffrey Lyne Cox ve škole rukojmí se střelnou zbraní. Když ho zatkli, přiznal, že Rage četl opakovaně a ztotožnil se s hlavním hrdinou. O rok později, v Kentucky, vtrhl do třídy student Dustin L. Pierce s brokovnicí a dvěma pistolemi. Devět hodin držel spolužáky jako rukojmí. Mezi jeho osobními věcmi policie našla výtisk Kingovy knihy. A pak přišel prosinec 1997. Čtrnáctiletý Michael Carneal zahájil střelbu na střední škole Heath High School v Kentucky. Zabil tři studenty, další zranil. Ve skříňce měl uloženou kopii Rage. Tato událost se stala pro Kinga zlomem.

zdroj: Profimedia.cz

Řekl tehdy: „Nemůžu s jistotou tvrdit, že Carneal tu knihu četl, ale zdá se to pravděpodobné. Pro mě to bylo dost. Požádal jsem vydavatele, ať to zatracené dílo stáhnou.“

A oni poslechli. V roce 1998 šla kniha do nevratného útlumu. Přestala se vydávat nejen samostatně, ale byla odstraněna i z pozdějších vydání sbírky The Bachman Books. Dnes už ji oficiálně nikde neseženete – jen občas se objeví starý výtisk v aukci. Ale nová verze? Tu už nikdy knihkupectví neuvítají.

Může kniha za smrt? King se nevyhýbá odpovědi

Stephen King se ke svému rozhodnutí staví čelem. V roce 1999 během veřejného projevu přiznal, že sice neexistuje jednoznačný důkaz, že Rage někoho donutila vraždit, ale přiznal: „V některých případech může kniha působit jako urychlovač. Někdy stačí přítomnost zbraně, aby ji někdo použil. A někdy možná stačí i přítomnost určitého příběhu.“

Po střelbě na základní škole Sandy Hook v roce 2012 King napsal esej s názvem Guns, kde se k Rage opět vrátil. Potvrdil, že za svým rozhodnutím si stále stojí – a že existují příběhy, které prostě není bezpečné znovu vyprávět. Z celé bibliografie Stephena Kinga zůstává Rage výjimečná. Ne proto, že by byla nejděsivější. Ale proto, že se skutečně začala zrcadlit v krvi a výstřelech školních chodeb. A sám autor se rozhodl, že některé hrůzy už raději nechá navždy pohřbené.