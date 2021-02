Z pana krále si nikdo legraci dělat nebude

Smí si novinář ve svobodné evropské zemi vtipně rýpnout do panovníka? Samozřejmě může, ale nesmí se pak divit následkům.

Mimořádně důležité události běží na zpravodajských televizních stanicích obvykle dole v textové řádce (tak zvaném crawlu), u nás zpravidla žlutě. Nejinak tomu bylo ve středu ve španělské veřejnoprávní televizi RTVE, když oznamovala, že patnáctiletá korunní princezna Leonor v létě opustí soukromou katolickou školu v Madridu a bude pokračovat ve studiu na UWC Atlantic ve Walesu. „Leonor opouští Španělsko, jako její dědeček,“ běželo v textové zprávě tři minuty přes obrazovku, než televize zasáhla. A právě tyto tři minuty stačily bohatě k tomu, aby autor textu Bernat Barrachina dostal okamžitě padáka.

„Kdo je tady k smíchu? My snad?!?“ ptá se Rudolf II. v podání Jana Wericha v historické komedii Císařův pekař a pekařův císař. I u Španělů se zpravodajství o královské rodině bere velmi vážně a legrácky se netolerují. Zdánlivě nevinná poznámka o následnici trůnu a bývalém králi tak zasáhla bolavé místo.

Korupce nekorupce, dělat si šašky z exkrále je neodpustitelné

Král Juan Carlos I. byl po nástupu na trůn v listopadu 1975 mezi španělskou veřejností dlouhá léta oblíbený a respektovaný. Všechno si to pokazil v roce 2012, když si v době ekonomické krize tajně s milenkou vyrazil na lov slonů do Botswany. Snad by se mu to bývalo i podařilo ututlat, kdyby se při dobrodružné výpravě býval nezranil. Média pak přestala přehlížet jeho dlouholeté mimomanželské pletky a král se v červnu 2014 vzdal trůnu ve prospěch svého syna Felipeho, nyní krále Filipa VI.

Loni v srpnu pak 82letý emeritní král Juan Carlos I. opustil Španělsko a od té doby pobývá v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Je vyšetřován ve Španělsku a Švýcarsku kvůli nejasným finančním transakcím, korupci a kvůli rozsáhlým daňovým únikům. Loni v prosinci uhradil dluh na dani ve výši 680 000 eur (necelých 18 milionů korun). Loni se chtěl na Vánoce vrátit domů, nakonec ale z cesty sešlo – prý kvůli obavám z nákazy koronavirem.

Vyhodili mě jako pana krále

Narážka RTVE na následnici trůnu a bývalého krále se rychle šířila po sociálních sítích a pro televizi byla zjevně příliš silné kafe. Její vedení se samozřejmě omluvilo a odpovědné redaktory potrestalo. S Barrachinou pro jistotu rovnou vyrazili dveře, on sám to ale vzal s humorem a na twitteru napsal: „Vyhodili mě, stejně jako Leonořina dědečka.“ K tomu připojil známé video z roku 2012, v němž se Juan Carlos za lov slonů v Botswaně omlouvá a slibuje, že už to víckrát neudělá.

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV — Bernat Barrachina (@bernibarrachina) February 11, 2021

Místní konzervativní tisk samozřejmě nenechal na RTVE niť suchou. Podle jedněch prý veřejnoprávní televize chtěla naznačit, že následnice trůnu prchá před dědečkovými skandály, podle jiných šlo přímo o útok RTVE na monarchii. Opoziční konzervativní lidovci si ještě přisadili a přešlap RTVE dokonce nazvali „nejtrapnějším okamžikem v dějinách“.

Způsob, jakým RTVE s Barrachinou zametla, ale rovněž vyvolal vlnu nevole. Ve Španělsku přijde o práci každý novinář, který rozzlobí panovníka, postěžoval si šéf parlamentní frakce levicové aliance Unidas podemos, která patří k nejostřejším kritikům monarchie. Už předtím aliance poukazovala na fakt, že studium na soukromé waleské škole přijde v přepočtu na více než dva miliony korun. „To si tedy vybrali dost obyčejnou a lacinou školu,“ poznamenal ironicky šéf aliance.

Leonor Bourbonská, kněžna asturská, je starší dcerou krále Filipa VI. Španělského a královny Letizie. Mladší sestra infantka Sofie je v linii následnictví druhá. Pokud královna Letizia neporodí syna a princezna Leonor usedne na trůn, stane se v pořadí třetí vládnoucí královnou španělského království.