Policie odložila případ údajného únosu Babiše mladšího na Krym

Policie v úterý odložila případ údajného zavlečení premiérova syna Andreje Babiše mladšího na Krym v roce 2017. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek. V tiskové zprávě o tom dnes informoval mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Proti usnesení policie podle něj strany ve lhůtě nepodaly stížnost.

„Policejní orgán dne 9. února 2021 rozhodl o odložení věci týkající se údajného zavlečení oznamovatele na území Ukrajiny a jeho omezování osobní svobody,“ uvedl Cimbala. Poškozeného se podle něj nepodařilo vyslechnout, orgány činné v trestním řízení k tomu vyčerpaly všechny zákonné možnosti. „I přes tuto skutečnost policejní orgán zjistil dostatek skutkových okolností, které byly nezbytné pro rozhodnutí. Rozhodnutí bylo státním zástupcem akceptováno jako zákonné,“ doplnil Cimbala.

Mluvčí dodal, že proti usnesení policie nebyla podána stížnost. Lhůta pro její podání uplynula v pátek. Premiérův syn, který dlouhodobě žije ve Švýcarsku, v dnes zveřejněném rozhovoru na webu Seznam Zprávy mimo jiné uvedl, že nechce, aby policie případ nadále prověřovala. Jan Lelek z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, jež kauzu dozorovalo, Seznam Zprávám řekl, že orgány činné v trestním řízení takováto vyjádření nereflektují.

„V kauze mého zavlečení nechci, aby byl někdo stíhán. Teď to budu podepisovat,“ řekl v dnes zveřejněném rozhovoru Seznam Zprávám Babiš mladší. „Myslím si, že by to byla ztráta času hodně lidí, protože se nedá dokázat, že to, co říká Protopopov, je lež. A on zase nemůže dokázat, že to, co říkám já, by byla lež, že to neřekl. Takže absolutní ztráta času,“ uvedl také

Policejní vyšetřování

Syn premiéra Andreje Babiše (ANO) poslal v lednu 2018 policii podle médií e-maily, v nichž psal, že byl unesen kvůli kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. V ní je obviněn premiér a jeho někdejší poradkyně. Babiš mladší později ve skrytě natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, zveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho manžel tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. Premiér to popřel, jeho syn podle něj trpí schizofrenií. Babiš mladší v aktuálním rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že vše, co od začátku ke kauze údajného únosu řekl nebo napsal na policii, bylo „upřímné a pravdivé“.

Vyšetřovatelé se podle Cimbaly zabývali například rozsahem přeshraničních cest Babiše mladšího, důvody těchto cest a náplní pobytu v zahraničí. Vyžádali si také relevantní informace prostřednictvím mezinárodní právní pomoci, především pak od příslušných švýcarských a ukrajinských orgánů. Délku řízení podle něj ovlivnilo právě vyřizování žádostí o mezinárodní pomoc.

„Byly zjištěny také okolnosti stran zdravotního stavu oznamovatele a jejich dopad na objektivně zjištěné skutečnosti. Lze též konstatovat, že byla podána vysvětlení dotčených osob a provedeny další standardní úkony přípravného řízení ve fázi prověřování,“ uvedl mluvčí.

Babiše mladšího policisté podle Cimbaly nevyslechli, ačkoli o výslech žádali. I po skončení vyšetřování se ale může dostavit na policii a k věci vypovídat.

Policisté už jednou prověřování případu údajného únosu ukončili, žádný zločin se podle nich nestal. Server iROZHLAS.cz v minulosti uvedl, že se spokojili se zaslanou fotografií Babiše mladšího a aktuálního vydání novin. Policie tvrdila, že v případu dělala více. Po zveřejnění reportáže Seznam Zpráv v roce 2018 začala policie údajný únos Babišova syna znovu prověřovat pro podezření z trestného činu zavlečení a omezování osobní svobody, policisté, kteří prvně případ ukončili, byli kázeňsky potrestáni.

Babiš mladší byl spolu s dalšími členy premiérovy rodiny obviněn v kauze, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Jejich stíhání bylo pravomocně zastaveno, obvinění tak nyní čelí už jen premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Premiér dlouhodobě odmítá, že se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.