Bill Gates: Vyřešit pandemii je oproti klimatickým změnám snadný problém

Ve srovnání s bojem proti klimatickým změnám je zastavení pandemie covidu-19 velmi snadné. Takto se o víkendu vyjádřil zakladatel společnosti Microsoft a filantrop Bill Gates, který o současných výzvách hovořil se zpravodajskou společností BBC.

Podle Gatese totiž problém změn klimatu vyžaduje transformaci celé společnosti - a to takovou, jakou ještě lidstvo nezažilo. „Jsou potřeba změny napříč celou fyzickou ekonomikou. Proměnit ocelárny, cementárny, energetiku, dopravu,“ řekl jeden z nejbohatších mužů planety. „Pandemie skončí, protože za rok byly vynalezeny tyto úžasné vakcíny a teď se je snažíme dostat do patřičného měřítka a přizpůsobit mutacím, ale ve srovnání s klimatickými změnami je to velmi, velmi snadné,“ prohlásil.

Složitost ekologické výzvy Gates ilustroval dvěma čísly: 51 miliard a nula. Lidstvo aktuálně vypouští skleníkové plyny do atmosféry tempem zhruba 51 miliard tun ročně, zatímco nula tun je pro zakladatele Microsoftu a mnoho dalších cílem.

„Pokud se nám podaří dostat na nulu, bude to nejúžasnější věc, jakou kdy lidstvo udělalo,“ uvedl Gates, který v této souvislosti hovoří o horizontu příštích 30 let. Americkému miliardáři aktuálně vychází kniha s názvem „Jak se vyhnout klimatické pohromě“, která je jakýmsi průvodcem pro boj proti klimatickým změnám.

BBC vysvětluje, že dosažením nulových emisí je myšlen stav, kdy je veškerá produkce skleníkových plynů vyvážená mechanismy na jejich zneškodnění. Jedním takovým mechanismem jsou stromy, které svými listy absorbují oxid uhličitý.

Gates se nyní podle BBC zabývá i tím, jak mohou v tomto směru pomoci nejnovější technologie. V rozhovoru ale zdůraznil, že bez rozsáhlých vládních iniciativ „není možné, abychom se nedopracovali k obrovské katastrofě“.

„Právě teď nemůžete vidět bolest, kterou působíte tím, že produkujete oxid uhličitý,“ popisoval Gates. Podle něj musí zasáhnout vlády v jednotlivých zemích, je nutné investovat do výzkumu a vývoje a podporovat nové technologie a produkty.