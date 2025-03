Z nejhoršího venku? Halina Pawlowská: Už je mi dobře a píšu knížku

Chvíli to nevypadalo úplně dobře, ale nakonec se zdá, že je krize zažehnána a oblíbená herečka se pomalu vrací do práce.

Slavná herečka a moderátorka Halina Pawlowská určitě nebude na loňský rok vzpomínat s kdovíjakou láskou. Ještě aby, však už šlo docela do tuhého, přišly vážné problémy s dýcháním, po nichž skončila v nemocnici a vypadalo to všelijak – ještě v září se její nejbližší báli nejhoršího.

Čerta je nicméně potřeba umýt ze zdi, zdá se, protože obavy se díkybohu nenaplnily a vypadá to, že Halina už je z nejhoršího venku.

„Daří se mi dobře, je to dobré,“ řekla pro eXtra.cz s tím, že už dokonce ani nemusí doma nosit kyslíkovou masku.

Halina se ani během uzdravování rozhodně nenudí: „Vystupuju v rozhlase, stále mám svůj týdenní pořad Omeletky. To zvládám, běží to bez problémů. Ten se dá natáčet i z domova. A kromě toho píšu knížku,“ popsala. Akce, kvůli kterým by musela cestovat, nicméně zatím ruší, protože větší vzdálenosti jsou během rehabilitace problém.

Stejně tak ještě chvíli potrvá, než ji opět uvidíme v seriálu ZOO Nové začátky: „Návrat do televize bude taky později. Tam je to podle domluvy, tak to ještě řešíme.“