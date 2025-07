Z nabídky supermarketu se stává džungle. Tohle byste tam nečekali

9. 7. 2025 – 9:51 | Magazín | Žanet Ka

Tentokrát není chyba v doplňování zboží, je to záměr. Kaufland překvapuje sortimentem, který by jim donedávna nikdo netipoval. A zákazníci jsou nadšení. Měli by ale být zároveň i opatrní.

Myslíte si, že jste koupili Garmin v Kauflandu? Možná vás čeká překvapení Ještě nedávno by si tohle spojení málokdo dokázal představit. Diskontní řetězec, který si buduje pověst cenově výhodného nákupu potravin a základních potřeb, teď míří jinam. Je to ale taková bomba? Garmin, značka považovaná za součást high-end segmentu sportovních hodinek, se tak protlačuje i do diskontního prostředí. Na první pohled to vypadá jako malý zázrak: světově známá značka sportovních hodinek, kterou nosí profesionální sportovci i rekreační běžci, se najednou objevuje v nabídce běžného supermarketu. A to za cenu, která je až podezřele přívětivá. Takže rychle do košíku a těšíme se na balíček. Jenže pak přichází moment vystřízlivění a s ním otázka: opravdu jste koupili Garmin v Kauflandu? Ve skutečnosti totiž nejde o oficiální nabídku samotného řetězce. Garmin hodinky se na stránkách Kaufland.cz skutečně objevují, ale v rámci tzv. marketplace, kde své zboží nabízejí různí externí prodejci. Obchod tak pouze zprostředkovává nákup, ale za zboží nenese přímou odpovědnost. Jinými slovy: vypadá to jako nabídka Kauflandu, ale není. Tato drobná, nenápadná informace je ukrytá v detailu produktu. Kdo se nezastaví a nečte pozorně, může být zaskočen. Místo zboží z českého skladu může přijít balíček od firmy s německou nebo jinou adresou, reklamační proces je nejasný a česká podpora žádná. A co víc- u dražší elektroniky, jako jsou chytré hodinky, hrozí riziko padělků, neoficiálních verzí a chybějící záruky. To ovšem neznamená, že je nákup přes marketplace automaticky špatný. Jen je potřeba vědět, co kupujeme a od koho. Pokud se u produktu objevuje jiný název než „Kaufland Česká republika v.o.s.“, zpozorněte. Sledujte i recenze, dodací lhůtu, původ zboží a způsob řešení případných problémů. A pokud si nejste jistí, že jde o oficiální distribuci, možná se vyplatí obrátit se přímo na specializovaný obchod. Značka Garmin má své kouzlo, ale i svou cenu. Když vám tedy někdo nabídne „garminy“ za polovinu, zbystřete. Může jít o výhodu, ale taky o past. Ať už nakupujete v supermarketu, nebo online, vždy platí jedno: vědět, co kupujeme, je víc než dobrý pocit z akce.