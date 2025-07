Agáta Hanychová a utrpení na dovolené: "Do rána jsme mrtví!"

9. 7. 2025 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková

Není každý den posvícení a platí to holt i pro Bali.

Že populární influencerka Agáta Hanychová odletěla s manželem Mirkem Dopitou na Bali, ví už nejspíš i kamení u cesty: Agáta se chlubí novými záběry, snímky, příběhy a příspěvky z exotické destinace prakticky denně.

Fanoušci si nicméně nemohou stěžovat: Agáta jim hned několikrát vyrazila dech fotkami v bikinách, předvedla i nové vlasy a nakonec se podělila o trochu nového vnitřního klidu získaného místním rituálem.

Rituál má očistit tělo i duši od záporných vlivů a negativních energií: „Potoky slz…neuvěřitelné. Když mě viděli, okamžitá pomoc. Je jedno v jakého boha věříte, myslete při všem i na sebe, jinak to nedopadne dobře. Šťastná,“ popisovala ho Agáta.

Ukázalo se však, že vnitřní klid a zenové rozpoložení získané mystickým obřadem pro Agátu končí zhruba tam, kde začíná přítomnost čínských dětí.

„Tohle dobrodružství si budu pamatovat hodně dlouho. Nejenže všude kolem lezli hadi, krokodýli a pavouci velikosti talíře…Ale vrchol přišel ve dvě ráno, když do vedlejšího stanu dorazila celá čínská rodinka s dětmi. A ty děti se rozhodly, že nejlepší čas na koupání je od dvou do svítání,“ hořekovala influencerka o něco později.

Nevyspala se prý tak moc, že příště už určitě pořizuje hotel jen pro dospělé. Což její vlastní děti jistě slyšely s největší radostí.

Aby toho nebylo málo, ještě k tomu vypadl proud a Agáta se koupala po tmě: „Hovno Survivor, jeďte s mým manželem na Bali! Jo, ta vana je nad tou řekou, která bude za chvilku při síle toho deště součástí ložnice. Jo a to, že mě kouslo už asi 300 komárů s dengue, je to poslední,“ ušklíbla se sarkasticky.

Třešničkou pak byla oprava vypadlých energií: „Tady se opravuje elektřina elektřinou a ručníkem. Tak to jsme do rána mrtví. Co hadi…nás tady zabije zásuvka,“ kroutila hlavou.

Žádných smutných zpráv jsme se nicméně další den nedočkali, lze tudíž předpokládat, že žádná zásuvka Agátu nekonec nezabila.