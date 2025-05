Z loňského zisku Lesů ČR by mělo jít 4,12 miliardy korun státu, navrhl podnik

19. 5. 2025 – 14:28 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Z loňského zisku státního podniku Lesy České republiky (LČR) ve výši 4,74 miliardy korun by mělo jít státu 4,12 miliardy korun.

Navrhlo to vedení podniku a doporučila to i dozorčí rada. Do rezervního fondu by mělo jít 580 milionů korun a do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 36 milionů korun navrhuje podnik. ČTK to dnes řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík. Definitivně by o rozdělení zisku mělo v následujících týdnech rozhodnout ministerstvo zemědělství, které je zakladatelem podniku. Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje.

Podle schváleného státního rozpočtu by měl podnik letos odvést státu sedm miliard korun. Podle Šafaříka to nebude možné, protože podnik žádné další disponibilní peníze k odvodu státu mít letos nebude.

Peníze, které by bylo možné ze statutárních fondů státu odvést, byly podle ředitele vyčerpány již loni. Z rezervního fondu, který po předpokládaném přídělu 580 milionů korun bude mít hodnotu 2,58 miliardy korun, nelze peníze na odvody státu čerpat, uvedl Šafařík.

Loni podnik, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi, z čistého zisku 3,84 miliardy korun odvedl státu 2,75 miliardy korun. Pak ještě do konce loňského roku státu podnik ve dvou tranších poslal dohromady 750 milionů korun. Stejně tak v roce 2023 podnik státu odvedl 3,5 miliardy korun.

Peníze státu ze svých zisků a výnosů Lesy ČR odvádějí od roku 2013. Dosud státu poslaly 42,68 miliardy korun, tedy v průměru 3,55 miliardy korun ročně. Peníze neodváděly jen době kůrovcové kalamity v letech 2019 až 2021.

Od letošního roku se podnik ve věcech odvodů státu podle Šafaříka řídí konceptem takzvané bezpečné renty, který je zakotvený v koncepci rozvoje podniku na roky 2025 až 2029. "Stát tak může počítat s jistým příjmem a podnik s tím, že ho neplánovaný či extrémně vysoký odvod zásadně neohrozí," uvedl. Díky principu bezpečné renty by měl mít podnik dostatečné rezervy pro zvládnutí různých kalamit.

Lesy ČR podle letos v lednu představené koncepce očekávají, že v letech 2025 až 2029 vytvoří zisk v souhrnné výši 11,33 miliardy korun. Státu by měl podnik za toto období ze zisků odvést 7,8 miliardy korun. Roční zisky podniku by se měly pohybovat mezi 1,8 miliardy korun až 2,7 miliardy.