Nová technologie šokuje svět: Hudba bez sluchátek, kterou slyšíte jen vy!

Představte si, že stojíte na zastávce. Kolem vás ruch města, auta troubí, lidé telefonují, pouliční hudebník hraje na kytaru. A přesto vám někdo tiše šeptá do ucha – váš oblíbený podcast, zprávy, nebo třeba jen připomenutí, že máte koupit mléko. Nemáte žádná sluchátka, v ruce nedržíte telefon a kolemjdoucí neslyší vůbec nic. A pak uděláte krok stranou... a je ticho. Jako kdyby někdo úplně vypnul zvuk. To není kouzlo, to je výzkum, který se mění ve skutečnost. Ve sci-fi filmech podobné triky nejsou nic neobvyklého. V Duně používali postavy „kužel ticha“, který zaručil naprosté soukromí i uprostřed davu. V Blade Runneru 2049 zase reklamní billboardy šeptaly kolemjdoucím do uší. A právě tenhle druh osobního zvuku — slyšitelného jen tomu, komu je určen — je teď na dosah i v reálném světě. Vědci se totiž rozhodli zkrotit samotné zvukové vlny.

Jenže to není žádná legrace — lidské ucho slyší zvuky o frekvenci mezi 20 a 20 000 hertzy a právě tyhle vlny mají ve zvyku šířit se všude kolem. Proto je tak těžké udržet soukromí nebo třeba neobtěžovat okolí, když si pouštíte hudbu. Ultrazvuk, tedy frekvence vyšší než slyšitelný rozsah, se však dá směrovat mnohem přesněji. A když se dva ultrazvukové paprsky setkají, můžou mezi sebou „spolupracovat“ a vytvořit nový, slyšitelný zvuk – přímo ve vzduchu. Je to podobné jako u pánve s horkým olejem. Když do ní kápnete trochu vody, vzniknou malé výbuchy páry, které vytvářejí ultrazvukové vlny. Ty se ve vzduchu setkají, spojí a my uslyšíme známé prskání. Vědci si právě tohohle principu všimli a začali ho cíleně využívat.

První pokusy s laserem, který přeměňuje světlo na zvuk pomocí vodní páry ve vzduchu, přinesly částečný úspěch — ale výsledek bylo slyšet podél celé dráhy laseru. Soukromí nulové. Pak přišlo rotační zrcadlo, které lokalizaci zlepšilo, ale zvuk stále nebyl dost kvalitní. Zlom přinesla až technologie zvaná akustické metasurfaces — tedy metapovrchy navržené tak, aby manipulovaly se zvukem. Fungují podobně jako čočky pro světlo, jen místo paprsků ohýbají zvukové vlny. Vědci z Penn State vytiskli 3D panely s klikatými vzduchovými kanálky, které umožnily směrovat ultrazvuk do přesných křivek. Když pokryli reproduktory tenkou vrstvou těchto metapovrchů, dokázali paprsky nasměrovat tak, aby se setkaly v jednom konkrétním bodě — a tam vytvořily slyšitelný zvuk.

Ten, kdo stojí v tom správném místě, uslyší hlas, hudbu nebo zvukový signál. Krok vedle? Nic. „Je to jako mít neviditelná sluchátka,“ říká vedoucí výzkumu Yun Jing. A i když kvalita zatím není ideální (použili levný převodník za pár dolarů), technologie funguje. A to je to hlavní. Ne, ještě to není kužel ticha z Duny. Ale vědci věří, že v budoucnu si budeme moci soukromě telefonovat na ulici, poslouchat podcasty v knihovně nebo si nerušeně popovídat v kanceláři — bez sluchátek a bez obtěžování ostatních. Veřejné prostory by tak mohly být prošpikované zvukovými „bublinami“, které slyší jen ti, kdo v nich právě stojí. Zbytek světa? Ticho.