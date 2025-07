Yamal bude hrát v Barceloně s číslem 10, jako Maradona či Messi

17. 7. 2025 – 10:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Čerstvě osmnáctiletý fotbalový talent Lamine Yamal bude od nové sezony hrát v Barceloně s ikonickým číslem 10, které dříve nosili Diego Maradona, Ronaldinho či Lionel Messi.

V doprovodu své rodiny dnes převzal dres desítkou od prezidenta klubu Joana Laporty.

"Pokusím se vybudovat si vlastní cestu, ale všichni kluci by chtěli být jako oni. Všichni tři byli neuvěřitelní hráči, jsou to legendy a já se pokusím jít v jejich stopách," uvedl Yamal, který po dovršení 18. roku mohl oficiálně prodloužit smlouvu s Barcelonou do roku 2031. "Mým cílem je stále vyhrávat a růst. Je to klub mého života, můj domov. Jsem tu od sedmi let," dodal španělský mistr Evropy, který už získal s katalánským týmem dva ligové tituly i domácí pohár.

Yamal dosud oblékal dres s číslem 19. Desítku měl v Barceloně Ansu Fati, který bude nyní hostovat v Monaku.